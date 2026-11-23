После объявления об этом акции Nvidia на предторговых торгах выросли более чем на 25%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В понедельник компания Nvidia вернула Дженсена Хуанга на пост главного исполнительного директора, менее чем через две недели после того, как ее сооснователь подал в отставку на фоне сообщений о внебрачных связях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

По данным Reuters, одна из них была с женщиной, которую власти США подозревают в шпионаже в пользу Китая. Пекин отвергает это обвинение.

После объявления об этом акции Nvidia на предторговых торгах выросли более чем на 25%, сообщило Reuters.

Совет директоров единогласно проголосовал за возвращение Хуанга на должности президента, главного исполнительного директора и члена совета директоров, решение вступает в силу немедленно. Как говорится в заявлении компании, серия встреч с Хуангом убедила директоров в его «откровенности и способности руководить».

Напомним, ранее Дженсен Хуанг приезжал в Астану. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на III Форуме стратегических партнеров, говорил о том, что Казахстан наладил продуктивное сотрудничество с компанией NVIDIA. Он назвал Дженсена Хуанга выдающимся инженером.