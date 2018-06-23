Политика
Совет Евразийского банка развития продлил полномочия Бакытжана Сагинтаева в должности председателя
Участники стран-членов ЕАБР рассмотрели основные финансовые результаты деятельности банка и дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами, передает Kazpravda.kz. 

По информации пресс-службы главы Правительства, внимание было уделено реализации совместных интеграционных проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности.

"Рассмотрена Стратегия банка на 2018–2022 гг. Совет продлил полномочия Представителя Республики Казахстан в Совете Банка Б. Сагинтаева в должности председателя Совета ЕАБР", - говорится в официальном сообщении. 

Напомним, Евразийский банк развития учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 г. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Казахстана и России. Банк является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Крупнейшими странами операций являются Казахстан, Россия и Беларусь.

Популярное

Все
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Новые способы госзакупок вводятся с 1 июля в Казахстане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Один из ведущих театров Казахстана объявил о ребрендинге
Закон Республики Казахстан
Какова судьба елей, которые росли в "золотом квадрате" Алматы
Не статус разоряет, а налоги
Алматинский апорт теперь будет расти в Азербайджане
Дойти до каждого
«Народный артист» возвращается
Победа над коррупцией – критически важное условие для успеха в построении Нового Казахстана
По вопросам депутатской деятельности
Узнаваемость, доступность и доброжелательность
Помощь рядом
В центре внимания – молодежь
По пути оздоровления экономики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Фото с утренней прогулки Токаева появилось в Сети
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Руководство Нацмузея подозревают в хищении 146 млн бюджетных тенге
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Каждый год в Германии около 50 тыс. человек отправляются в тюрьму просто потому, что не могут выплатить назначенный судом штраф
Что сейчас происходит со школьной медициной в Казахстане
Токаев провел встречу с Путиным после саммита ОДКБ
Условия льготного автокредитования утвердили в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана

Читайте также

Политика
Миссия СНГ начинает работу
Политика
Каким видят будущее политической системы Казахстана эксперты
Политика
Мухтар Тлеуберди провел переговоры с Госсекретарем США
Политика , Общество
Казахстанцы смогут проголосовать на референдуме в 52 страна…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]