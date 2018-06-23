Совет Евразийского банка развития продлил полномочия Бакытжана Сагинтаева в должности председателя
Участники стран-членов ЕАБР рассмотрели основные финансовые результаты деятельности банка и дальнейшие перспективы сотрудничества с международными финансовыми институтами, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы главы Правительства, внимание было уделено реализации совместных интеграционных проектов, нацеленных на повышение конкурентоспособности.
"Рассмотрена Стратегия банка на 2018–2022 гг. Совет продлил полномочия Представителя Республики Казахстан в Совете Банка Б. Сагинтаева в должности председателя Совета ЕАБР", - говорится в официальном сообщении.
Напомним, Евразийский банк развития учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 г. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Казахстана и России. Банк является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. Крупнейшими странами операций являются Казахстан, Россия и Беларусь.