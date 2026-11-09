Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом

Экономика,Инвестиции

На заседании Совета города Алатау под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы долгосрочного развития города, формирования нормативной базы специального правового режима и системы городского управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Пресс-служба правительства

Одним из ключевых вопросов повестки стал проект Долгосрочного плана развития Алатау на ближайшие 30 лет. Документ подготовлен совместно с международными консультантами компании Arup на основе комплексного анализа территории, оценки экономического и демографического потенциала, разработки пространственной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры города.

Основная задача при разработке проекта Плана заключалась в создании целостной и сбалансированной модели города, в которой тесно взаимосвязаны экономическое развитие, транспортная доступность, инфраструктура и качество городской среды. Особое внимание было уделено планировочным решениям, учету территориальных и экологических ограничений, интеграции инвестиционных проектов, а также согласованию инфраструктурных потребностей с прогнозируемым ростом населения и занятости.

В ходе заседания также рассмотрены проекты двух Регуляторных положений, направленных на формирование правовой основы специального режима города Алатау.

Первый документ устанавливает единые требования к нормативным правовым актам, порядок их разработки, принятия и применения. Предусматриваются правовая экспертиза, публичное обсуждение и публикация актов на казахском, русском и английском языках.

Второй проект регулирует деятельность юридических лиц – резидентов Алатау в рамках специального правового режима. Его принятие призвано повысить правовую определенность, обеспечить прозрачность регулирования и создать благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.

Еще одним вопросом заседания стало формирование Регуляторной комиссии – коллегиального органа управления администрации города, участвующего в разработке нормативной системы Алатау. На рассмотрение Совета представлены кандидатуры независимых членов комиссии, обладающих международным опытом в области права, инвестиций, финансового регулирования, цифровых активов и градостроительства. Участие международных экспертов призвано обеспечить применение передовых практик регулирования с учетом особенностей специального правового режима города.

Также обсуждены организационные вопросы деятельности специализированных органов администрации Алатау. Их деятельность будет охватывать управление земельными ресурсами, градостроительное планирование, сопровождение строительных проектов, развитие цифровых активов и предоставление услуг населению и бизнесу по принципу «одного окна».

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам обеспечить соблюдение установленных сроков, ускорить формирование нормативной правовой базы и принять необходимые меры для последовательной реализации стратегических задач развития города Алатау.

#экономика #инвестиции #Алатау

Популярное

Все
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
«Строить, еще раз строить»: какие новые инфраструктурные объекты запущены в регионах за неделю
Новое землетрясение произошло в Японии
Замок XIII века за €1 продают в Саксонии
Достижения развития Казахстана за 7 лет
Главная цель – олимпийские медали: Сабит Мухтарулы – об успехах шымкентской школы бокса
Цифровые приоритеты Послания Президента обсудили в партии «Әділет»
Тело мужчины достали из реки Есиль в Астане
Пассажирские поезда столкнулись в Египте
Президент наградил победителей и призеров Азиатских игр и параигр
Главную рождественскую ель установили в Нью-Йорке
Пять пар близнецов одновременно служат в одной воинской части
Президент: Каждая победа – результат многолетней подготовки и труда
Достижения наших спортсменов высоко возносят флаг Казахстана на международной арене – Токаев
Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом
Зимой Астана превратится в большую площадку для активного отдыха
ООН: Электрификация поможет снизить глобальное потепление на полградуса
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Жамбылской области разъяснили основные направления Послания
В Акмолинскую область доставили более тысячи племенных овец из Австралии
Инфляция в Казахстане снижается пятый месяц подряд – БНС
Дорога в меднорудный край
Токаев: «Народная стройка» развернется по всей стране
Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде
Президент прибыл в Карагандинскую область
Нужны не обещания, а конкретные результаты
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Токаев сменил министра транспорта
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Креаторы Мангистауской области представили свою продукцию на ярмарке в Астане
Токаев ознакомился с восстановленной системой трамвайного движения Темиртау
Казахстан закупил более 80% запланированного объема лекарств на следующий год
Контейнеры перенаправляют, тарифы взлетают - депутаты требуют проверить станцию «Достык»
Разрушительное землетрясение произошло у берегов Японии
Избирательная кампания по выборам депутатов маслихатов стартовала в Казахстане
Дом, который рождается в цехе
В Акмолинской области прошли встречи с депутатами Курултая и представителями Қазақстан Халық Кеңесі
Развитие регионов: новые предприятия, медцентры и инфраструктурные объекты введены в эксплуатацию
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
На встрече с Халық Қаһарманы
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Не просто выслушать, а найти решение
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США

Читайте также

Alatau City завершил европейское роуд-шоу с инвестиционным …
Районы, кварталы, жилые массивы…
Бриллианты подешевели на фоне роста запасов
Соглашения по Alatau City на $1,3 млрд подписали в Лондоне

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]