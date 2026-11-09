Совет города Алатау рассмотрел стратегические вопросы развития и управления городом

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Одним из ключевых вопросов повестки стал проект Долгосрочного плана развития Алатау на ближайшие 30 лет. Документ подготовлен совместно с международными консультантами компании Arup на основе комплексного анализа территории, оценки экономического и демографического потенциала, разработки пространственной структуры, транспортной и инженерной инфраструктуры города.



Основная задача при разработке проекта Плана заключалась в создании целостной и сбалансированной модели города, в которой тесно взаимосвязаны экономическое развитие, транспортная доступность, инфраструктура и качество городской среды. Особое внимание было уделено планировочным решениям, учету территориальных и экологических ограничений, интеграции инвестиционных проектов, а также согласованию инфраструктурных потребностей с прогнозируемым ростом населения и занятости.



В ходе заседания также рассмотрены проекты двух Регуляторных положений, направленных на формирование правовой основы специального режима города Алатау.



Первый документ устанавливает единые требования к нормативным правовым актам, порядок их разработки, принятия и применения. Предусматриваются правовая экспертиза, публичное обсуждение и публикация актов на казахском, русском и английском языках.



Второй проект регулирует деятельность юридических лиц – резидентов Алатау в рамках специального правового режима. Его принятие призвано повысить правовую определенность, обеспечить прозрачность регулирования и создать благоприятные условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций.



Еще одним вопросом заседания стало формирование Регуляторной комиссии – коллегиального органа управления администрации города, участвующего в разработке нормативной системы Алатау. На рассмотрение Совета представлены кандидатуры независимых членов комиссии, обладающих международным опытом в области права, инвестиций, финансового регулирования, цифровых активов и градостроительства. Участие международных экспертов призвано обеспечить применение передовых практик регулирования с учетом особенностей специального правового режима города.



Также обсуждены организационные вопросы деятельности специализированных органов администрации Алатау. Их деятельность будет охватывать управление земельными ресурсами, градостроительное планирование, сопровождение строительных проектов, развитие цифровых активов и предоставление услуг населению и бизнесу по принципу «одного окна».



По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ответственным государственным органам обеспечить соблюдение установленных сроков, ускорить формирование нормативной правовой базы и принять необходимые меры для последовательной реализации стратегических задач развития города Алатау.