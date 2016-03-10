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​Совет обеспечит контроль
Лилия СЫЗДЫКОВА

Открывая заседание этого нового для политической культуры Казахстана института, Е. Идрисов отметил большую важность проводимой в государственных органах работы по созданию ОС, подчеркнув ее нацеленность на повышение их открытости, более глубокое вовлечение граж­данского общества в процесс управления государством.

– Мы выступаем своего рода пионерами в этом деле, в связи с чем чувствуем особую ответственность за успешное воплощение в жизнь инициативы Президента Нурсултана Назарбаева по повышению уровня общественного контроля за деятельностью государственных организаций. Убежден, что такой контроль является неотъемлемой частью усилий по построению в Казах­стане высокоразвитого, высокотехнологичного, самодостаточного, либерального общества, которое будет характеризовать одно из 30 наиболее развитых государств мира, – отметил глава МИД РК.

На первом заседании был обсужден и принят уставный документ – Положение об Общественном совете при МИД РК, план работы на 2016 год, а также избраны президиум, председатель и секретарь совета. 

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