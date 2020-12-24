Совет по переходу к "зеленой экономике" при Президенте РК утвердил План работы на 2021 год

В Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Аскара Мамина прошло заседание Совета по переходу к "зеленой экономике" при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
О переходе на принципы наилучших доступных технологий доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, предложениях по дальнейшему развитию Программы партнерства "Зеленый мост" — председатель президиума ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" Алия Назарбаева, реализации Плана мероприятий Концепции по переходу РК к "зеленой экономике" на 2013-2020 годы — министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, мерах по улучшению экологической ситуации и развитию "зеленой экономики" в регионах — акимы Жамбылской области Бердибек Сапарбаев и Западно-Казахстанской области — Гали Искалиев.
Новый Экологический кодекс РК предусматривает стимулирование предприятий к модернизации производства через использование показателей наилучших доступных технологий (НДТ) по опыту стран Европейского союза. Так, благодаря переходу на НДТ в странах ЕС были значительно снижены выбросы загрязняющих веществ: по диоксиду серы — на 94%, по окислам азота — на 69%, по твердым частицам — на 94%.
В рамках реализации новых подходов к экологическому регулированию разрабатываются справочники по НДТ. В текущем году Международный Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов начал работу по составлению Справочника по энергоэффективности. В 2021-2023 годы будут разработаны справочники "Переработка нефти и газа", "Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии", "Производство неорганических химических веществ", "Производство цемента и извести", "Добыча нефти и газа", "Производство черных металлов", "Производство цветных металлов", "Производство драгоценных металлов".
Справочники по НДТ и соответствующие заключения будут утверждаться Постановлением Правительства РК. В 2023-2025 годы пройдет подготовительная работа для выдачи комплексных экологических разрешений. К 2025 году будут созданы условия для перехода на наилучшие доступные технологии 50 крупнейших предприятий из нефтегазовой, горно-металлургической, химической и электроэнергетической отраслей, на которых приходится 80% загрязнений.
Совет утвердил План работы на 2021 год, предусматривающий рассмотрение вопросов использования водных ресурсов, управления отходами, разработки Стратегии низкоуглеродного развития, а также мер по улучшению экологической ситуации и развитию "зеленой экономики" во всех регионах.
