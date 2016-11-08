​Совет с народом

На заседаниях совета и его президиума рассматривались вопросы, касающиеся экономики и предпринимательства, противодействия коррупции, молодежной политики. Активно обсуждается положение дел в здравоохранении, образовании и культуре. Действенным механизмом взаимодействия с местной властью стала экспертиза нормативно-правовых актов исполнительных органов. Три из них направлены на доработку.

Отмечалось, что основными принципами работы совета стали открытость и прозрачность, контакты с местной властью, неправительственными организациями, областной АНК и правоохранительными органами. Такие согласованные действия в значительной мере способствуют развитию в регионе принципов самоуправления.