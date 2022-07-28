Совет «удобных» людей?

Корреспондент «Казахстанской правды» попробовал войти в состав Общественного совета Караганды. Не получилось.

К формированию Общественного совета Караганды есть ряд вопросов. Они стали назревать еще во время первого заседания, которое прошло 2 марта. Тогда члены нового, третьего по счету, состава выбрали председателя – им стал профсоюзный лидер Султан Медеубаев, а спустя три месяца он неожиданно ушел. Почему? Об этом расскажем позже. А пока остановимся на том, что сразу после председателя из общественного совета вышли еще пять человек. Это были люди, которые не боялись указывать власти на ошибки и высказывать критические замечания.

В результате в середине июня Карагандинский городской мас­лихат объявил дополнительный набор в общественный совет. Вакантные места должны были занять те, чьи фамилии значатся в резервном списке – его утвердили еще в марте, когда сформировали новый состав совета. В числе резервистов были люди с авторитетом и большим опытом.

Узнав о донаборе, корреспондент «Казправды» решила ради эксперимента подать заявку и побороться за место в совете. Соб­рав справки, подтверждающие, что не судима, не состою на учете с психическими заболеваниями и не имею наркозависимости, отправила их в гормаслихат и стала ждать ответ. Он пришел спустя почти месяц – 8 июля.

«30 июня 2022 года на заседании общественного совета было проведено открытое голосование по каждой из представленных кандидатур, – говорилось в письме за подписью и. о. председателя Жандила Мухтарова. – По его итогам вы набрали наименьшее число голосов и не избраны в состав Общественного совета города Караганды».

Честно говоря, на другой результат и не надеялась. Почему? Потому что складывается впечатление, что местным властям не очень-то и нужны люди, которые мыслят критически и задают неудобные вопросы. После прочтения письма возникла и другая мысль: «А судьи кто?» Первым делом решила обратиться в мас­лихат. Ведь это его сотрудники принимали заявки от кандидатов в члены общественного совета.

– Набор членов вместо выбывших – это компетенция самого общественного совета. Мы здесь не участвуем, – сообщил руководитель аппарата Карагандинского городского маслихата Канат Сулейменов. – Отбор проводится путем открытого голосования членов совета за каждого кандидата без предварительного собеседования.

Связалась я и с исполняющим обязанности председателя общественного совета Жандилом Мухтаровым, который еще недавно был депутатом городского маслихата. Он подтвердил, что за кандидатов голосовали действующие члены совета. Но сколько их было на том судьбоносном заседании и как разделились их голоса, он припомнить не смог. Да это и не столь важно. Гораздо интереснее то, что некоторые общественники при всем желании не смогли принять участие в голосовании.

– В день заседания я находился в рабочей поездке в другом городе, – рассказал член Общественного совета Караганды Аслан Кабегенов. – Некоторым моим коллегам отправляли ссылку для онлайн-участия в том заседании, но мне ее не прислали. Повторюсь: некоторым, а не в общий чат. Я не знал, что вы, собкор «Казправды», подавали заявку. Жаль, что вас не взяли.

Позже выяснилось, что в общественный совет не взяли и других неудобных карагандинцев. В их числе глава Общества по защите прав потребителей «Гарант» Жаслан Айтмаганбетов.

«Меня тоже не взяли в Общественный совет, – написал в Facebook Жаслан Айтмаганбетов. – Я считаю, что в нем должен быть хотя бы один представитель из сферы защиты прав потребителей. Но, увы, меня не впустили. Зато представителей бизнеса в общественном совете предостаточно».

Это действительно так. 17 из 30 членов совета – предприниматели.

В общественный совет не взяли и популярного карагандинского блогера (в прошлом – чиновника) Бахтияра Омарханова. Он в социальных сетях поднимает злободневные городские проблемы в сфере ЖКХ, строительства, благоустройства и соцзащиты населения. Жители Караганды звонят ему и пишут жалобы, когда от их проблем открещиваются местные власти.

– В глубине души я надеялся, что в этот раз все-таки пройду в общественный совет. Но, видимо, не судьба, – признался блогер Бахтияр Омарханов.

Не пропустили и Кабдыгали Оспанова, который много лет работал в администрации Караганды и знает город как свои пять пальцев. Надо отметить, что он состоял в резервном списке.

– Как такое возможно, что Кабдыгали Оспанов набрал меньше очков, чем другие кандидаты в совет? Он очень грамотный, принципиальный человек, который своими знаниями и опытом превосходит многих нынешних руководителей госорганов, – высказал свое мнение экс-член общественного совета Олег Абаев.

С этим мнением согласен Султан Медеубаев – экс-председатель общественного совета, которого сместили с должности с противоречивой формулировкой «ничего не сделал на посту председателя».

В защиту лидера профсоюза медиков Султана Медеубаева надо сказать, что без дела он не сидел. По его инициативе созданы страницы в Instagram и Facebook. Он провел 14 заседаний, в том числе и выездных, видеозаписи и информация с которых выложены в социальные сети. Султан Медеубаев и его коллеги критиковали подрядчиков за некачественный ремонт дорог и благоустройство дворов. Он даже подготовил письмо с требованием наказать ответственных чиновников, но не успел отправить до того, как лишился должности председателя. Все произошло неожиданно и быстро.

Надо сказать, что большинство общественников сходятся во мнении, что совет потерял былую хватку и авторитет. Каков же выход из сложившейся ситуации? Распустить общественный совет и набрать новый. Но не кулуарно, как раньше, а открыто – с привлечением СМИ и лидеров общественного мнения.