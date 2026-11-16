Советник-пресс-секретарь Президента прокомментировал смену главы КНБ

Президент

Айбек Смадияров написал об этом в своем телеграм-канале, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности в связи с его переходом на другую работу.

"Данное решение принято с учетом необходимости ротации кадров управленческого звена с целью успешного решения поставленной Президентом задачи реформирования данной спецслужбы.

При принятии решения об отправке в отставку Ермека Сагимбаева Глава государства, конечно, учел и задержание фигурантов коррупционного инцидента. По мнению Президента, силовиками были допущены просчеты. В связи с этим служебное взыскание было объявлено и министру внутренних дел Ержану Саденову.

В целом, коррупционная суть дела руководителей фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы» не вызывает сомнения. Она подтверждена действиями фигурантов во время следственных действий", - говорится в сообщении советника-пресс-секретаря Президента Айбека Смадиярова.

По словам Айбека Смадиярова, Президент изначально был в курсе проводившегося расследования. Его позиция относительно борьбы против коррупции неизменна и тверда. В тот же день Глава государства провел рабочее совещание с командным составом министерства внутренних дел.

Президент поручил укрепить служебную дисциплину и повысить уровень профессиональной подготовки полицейских при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности в соответствии с принципом «Закон и Порядок». Министру Ержану Саденову указано на необходимость усиления воспитательной работы среди рядового и офицерского состава полиции.

Напомним, 11 ноября Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «НК «КТЖ» Елжас Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.

#КНБ #комментарий #Смадияров #смена

Популярное

Все
«Строить, еще раз строить»: какие новые соцобъекты были запущены в Казахстане за неделю
Более 5 млрд тенге задолженности по алиментам взыскали в Павлодарской области
Пьяный пассажир с ножом устроил переполох на авиарейсе в Милан
Касым-Жомарт Токаев сменил главу КНБ
В Казахстане изменили правила для онлайн-игр и маркетплейсов
Диалог по актуальным вопросам торговой отрасли провели в партии «Әділет»
Токаев провел совещание с руководством КНБ
Ансамбль GULDER приглашает на сольный концерт «Шебер жаңғырығы»
Бектенов обсудил с международным бизнесом развитие инвестиционного сотрудничества в здравоохранении
Более 10 человек погибли в пожаре на Пхукете
Курултай рекомендовал госорганам усилить меры по безопасности детей
Попытку вывоза золота в Китай пресекли в области Жетiсу
«Интереснее всего писать про то, как человек превращается в монстра»: сценарист и режиссер о фильме «Тоқылдақ»
От «Народной стройки» до цифровой экономики: депутаты Курултая разъяснили ключевые положения Послания Президента
В Астане стартовал открытый чемпионат по художественной гимнастике
Токаев произвел кадровое назначение
Олжас Бектенов обсудил с главой миссии МВФ дальнейшее сотрудничество
Дмитрий Панарин стал серебряным призёром международного турнира по бадминтону
Советник-пресс-секретарь Президента прокомментировал смену главы КНБ
Выборы депутатов маслихата: как астанчанам найти свой избирательный участок
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
В Кокшетау начали строить театр
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водителей
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
В поддержку единства и государственного языка
Казахстанские параспортсмены завоевали «золото» и «серебро» на Кубке мира по бочча
В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег
Послание Президента: новые ориентиры социальной политики обсудили в Шымкенте
Соседи тоже строят: Кыргызстан откроет первую очередь горного курорта в декабре
Эволюция «мирового супермаркета»: как китайский город становится цифровым хабом
Глава государства принял председателя международного общества «Қазақ тілі»
В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независимости
Своим примером вдохновлять других
Новое землетрясение произошло в Японии
Президент вручил госнаграды группе казахстанцев
Казахстан лидирует в Центральной Азии в мировом рейтинге развития туризма
Миллиарды через платёжные терминалы: АФМ направило дело в суд
Серийную мошенницу вновь осудили за аферу с арендой жилья в Астане
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Четверг со вкусом минтая
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
С опорой на общие нравственные ценности
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Водителя арестовали на 30 суток в Астане
Улица имени Каюма Мухамедханова появилась в Алматы
Дорога в меднорудный край

Читайте также

Президент назначил заведующего отделом госконтроля АП
Токаев произвел кадровое назначение
Президент: Пренебрежение Конституцией будет пресекаться в с…
Президент вручил госнаграды группе казахстанцев

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]