Советник-пресс-секретарь Президента прокомментировал смену главы КНБ

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял решение об освобождении Ермека Сагимбаева от должности председателя Комитета национальной безопасности в связи с его переходом на другую работу.

"Данное решение принято с учетом необходимости ротации кадров управленческого звена с целью успешного решения поставленной Президентом задачи реформирования данной спецслужбы.



При принятии решения об отправке в отставку Ермека Сагимбаева Глава государства, конечно, учел и задержание фигурантов коррупционного инцидента. По мнению Президента, силовиками были допущены просчеты. В связи с этим служебное взыскание было объявлено и министру внутренних дел Ержану Саденову.



В целом, коррупционная суть дела руководителей фонда «Самрук-Қазына» и компании «Қазақстан темір жолы» не вызывает сомнения. Она подтверждена действиями фигурантов во время следственных действий", - говорится в сообщении советника-пресс-секретаря Президента Айбека Смадиярова.

По словам Айбека Смадиярова, Президент изначально был в курсе проводившегося расследования. Его позиция относительно борьбы против коррупции неизменна и тверда. В тот же день Глава государства провел рабочее совещание с командным составом министерства внутренних дел.



Президент поручил укрепить служебную дисциплину и повысить уровень профессиональной подготовки полицейских при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности в соответствии с принципом «Закон и Порядок». Министру Ержану Саденову указано на необходимость усиления воспитательной работы среди рядового и офицерского состава полиции.

Напомним, 11 ноября Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны председатели правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов и АО «НК «КТЖ» Елжас Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.