Советский спутник разрушился над территорией Зимбабве

Происшествия
Инга Селезнева
Фото из открытых источников
Неуправляемый советский спутник связи "Молния-1-44" разрушился над территорией Зимбабве, сообщает diver-sant.ru.

Как уточняется, распад спутника произошел над точкой с координатами 28,6 градуса южной широты, 23,5 градуса восточной долготы.

"Спутник разрушился после вхождения в плотные слои атмосферы. Отдельные, не сгоревшие фрагменты спутника могли достичь поверхности Земли. Объект распался над территорией Зимбабве", – пишет источник.

Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков рассказал РИА "Новости", что долететь до Земли могут лишь миниатюрные фрагменты космического аппарата.

"Спутники серии "Молния" запускались большими сериями, поэтому и сходят с орбиты довольно часто. Обычно они полностью разрушаются в атмосфере. До земли могут долететь лишь фрагменты массой порядка 500 граммов", – сказал ученый.

Железняков уточнил, что всего в год сходит с орбиты около 50 спутников, два-три из которых – спутники серии "Молния".

Первоначально система спутниковой связи на базе "Молния-1+" использовалась для обеспечения телефонно-телеграфного сообщения на территории СССР, а также для передачи программ Центрального телевидения на 20 специально созданных земных станций с антеннами диаметром 12 метров (система "Орбита").

