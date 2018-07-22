Советы биев создадут в Атырау и Уральске

В Атырауском областном суде подписан восьмисторонний Меморандум по популяризации примирительных процедур среди населения и созданию Совета биев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.
Меморандум подписали председатели областного суда Маргулан Бектурганов, Совета ветеранов Катимолла Ризуанов, Общественного совета Мурат Утешов, общественного объединения "Елсана" Нуржан Ермуханов, и. о. председателя филиала молодежного крыла "Жас Отан" Динара Саматова и директоры центров медиации Гульбаршын Марданова, Марина Мухтарова и Рысты Калиева.
Выступая на встрече, Маргулан Бектурганов напомнил обращение председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова с призывом не бежать чуть-что в суд, а искать компромиссы и мириться.
"В этих целях недавно представители Верховного суда организовали встречу с интеллигенцией региона, по результатам которой было принято решение о создании мобильных групп по агитации примирительных процедур и Совета биев из числа авторитетных деятелей и молодежи с лидерскими качествами", - отметил он.
Председатель областного суда проинформировал об организации в рамках меморандума встреч мобильной группы с населением районов и поселков, разработке Положения Совета биев, который будет зарегистрирован в департаменте юстиции.
По его словам, Совет будет создан как консультативно-совещательный орган при областном суде. Обладающие красноречием и достаточным авторитетом члены Совета будут помогать людям решать возникшие споры на основе традиционного "казахского права".
Участники встречи отметили, что в этом будет выражена дань памяти великому институту "Суда биев" и поддержали активно продвигать работу по снижению в регионе уровня конфликтности общества.
Также в Уральске председатель коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда Кайрат Адранов провел совещание, участники которого обсудили вопросы создания Совета биев, сообщили в пресс-службе суда.
В обсуждении приняли участие судьи областного суда и председатели районных и приравненных к ним судов.
Открывая мероприятие, Кайрат Адранов отметил, что традиционное казахское общество в судебной системе Казахстана сосредоточено на примирении. В настоящее время оно называется медиацией.
"Если мы глубоко заглянем в историю формирования и развития Совета, мы увидим, что он является продолжением традиций древней кочевой степи. Совет биев в кочевом казахском обществе являлся одним из органов, решающих наиболее важные вопросы. Бии, помимо принятия собственных решений по личным спорам, выражали справедливость в своих решениях и представляли в одном лице судью, прокурора и адвоката, не подвергали сомнению объективность приговора", - отметил спикер.
Судья областного суда Есенбай Боранбаев, в свою очередь, высказал свое мнение о том, какими качествами обладали те, кто отправлял правосудие в условиях кочевой и полукочевой жизни предков.
По итогам совещания председатель областного суда Бек Аметов поручил районным судам создать в округах советы биев из мудрых и уважаемых старейшин сел. Вместе с этим он, руководствуюясь законом РК "О медиации", поднял вопрос о разработке общих правил избрания биев в каждом районе и предоставления их в качестве посредника.
По завершении встречи председателям районных и приравненных к ним судов были даны конкретные поручения, а судья областного суда Есенбай Боранбаев был назначен координатором по созданию совета биев в области.