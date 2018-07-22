Общество
Советы биев создадут в Атырау и Уральске
В Атырауском областном суде подписан восьмисторонний Меморандум по популяризации примирительных процедур среди населения и созданию Совета биев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.

Меморандум подписали председатели областного суда Маргулан Бектурганов, Совета ветеранов Катимолла Ризуанов, Общественного совета Мурат Утешов, общественного объединения "Елсана" Нуржан Ермуханов, и. о. председателя филиала молодежного крыла "Жас Отан" Динара Саматова и директоры центров медиации Гульбаршын Марданова, Марина Мухтарова и Рысты Калиева.



Выступая на встрече, Маргулан Бектурганов напомнил обращение председателя Верховного суда РК Жакипа Асанова с призывом не бежать чуть-что в суд, а искать компромиссы и мириться.

"В этих целях недавно представители Верховного суда организовали встречу с интеллигенцией региона, по результатам которой было принято решение о создании мобильных групп по агитации примирительных процедур и Совета биев из числа авторитетных деятелей и молодежи с лидерскими качествами", - отметил он.

Председатель областного суда проинформировал об организации в рамках меморандума встреч мобильной группы с населением районов и поселков, разработке Положения Совета биев, который будет зарегистрирован в департаменте юстиции.

По его словам, Совет будет создан как консультативно-совещательный орган при областном суде. Обладающие красноречием и достаточным авторитетом члены Совета будут помогать людям решать возникшие споры на основе традиционного "казахского права".



Участники встречи отметили, что в этом будет выражена дань памяти великому институту "Суда биев" и поддержали активно продвигать работу по снижению в регионе уровня конфликтности общества.

Также в Уральске председатель коллегии по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда Кайрат Адранов провел совещание, участники которого обсудили вопросы создания Совета биев, сообщили в пресс-службе суда.

В обсуждении приняли участие судьи областного суда и председатели районных и приравненных к ним судов.

Открывая мероприятие, Кайрат Адранов отметил, что традиционное казахское общество в судебной системе Казахстана сосредоточено на примирении. В настоящее время оно называется медиацией.

"Если мы глубоко заглянем в историю формирования и развития Совета, мы увидим, что он является продолжением традиций древней кочевой степи. Совет биев в кочевом казахском обществе являлся одним из органов, решающих наиболее важные вопросы. Бии, помимо принятия собственных решений по личным спорам, выражали справедливость в своих решениях и представляли в одном лице судью, прокурора и адвоката, не подвергали сомнению объективность приговора", - отметил спикер.



Судья областного суда Есенбай Боранбаев, в свою очередь, высказал свое мнение о том, какими качествами обладали те, кто отправлял правосудие в условиях кочевой и полукочевой жизни предков.

По итогам совещания председатель областного суда Бек Аметов поручил районным судам создать в округах советы биев из мудрых и уважаемых старейшин сел. Вместе с этим он, руководствуюясь законом РК "О медиации", поднял вопрос о разработке общих правил избрания биев в каждом районе и предоставления их в качестве посредника.

По завершении встречи председателям районных и приравненных к ним судов были даны конкретные поручения, а судья областного суда Есенбай Боранбаев был назначен координатором по созданию совета биев в области.

Популярное

Все
Национальный курултай – возрожденная
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Сберечь самое ценное
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Сколько стоит поселиться на побережье Бухтарминского водохранилища
Не надо стесняться!
Есть проблема? Обращайтесь в СЭС!
Прерванный полет Кабылбека Абугалиева: в память об авторе изобретения, спасшего тысячи жизней
Хирург Борис Цхай видел чудеса выздоровления своих пациентов
В работе Национального курултая смогут принять участие все граждане Казахстана
Персональная выставка художника и журналиста "Казправды" прошла в Таразе
Небесная «ласточка»
Тяжкий груз сирийской войны
Внутренние резервы для роста
Главные идеи первого заседания Национального курултая разобрал эксперт
Школа Дианы
Ответственность как правило
Выбираем маршрут для отдыха
Мастер-класс для ортопедов
Что такое роллер-спорт и почему он набирает популярность в Алматы
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Два новых министерства появились в Казахстане
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Лошади особого назначения
Вышедшие из каменного молчания
Марат Султангазиев назначен акимом Алматинской области
Область Абай: первые шаги
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-Султане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
Сколько дней отдохнут казахстанцы в июле
Нурлан Уранхаев возглавил Абайскую область
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Слухи о случаях холеры в стране насторожили казахстанцев
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане

Читайте также

Общество
Более 3 млн долларов вложили алматинцы в финпирамиду "TheFi…
Общество
Антитеррористические учения проходят в Нур-Султане и Акмоли…
Общество
Лето, форточки и балконы в квартирах открыты: и снова регис…
Общество
Мурат Абенов поделился впечатлениями от членства в Национал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]