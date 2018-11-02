​Советы бывалых

Сколько «ходит» воздушный фильтр и как часто надо его менять?

Практически на каждом автомобиле, будь то старая советская машина или же новая премиальная иномарка, к воздушному фильтру есть довольно удобный доступ, и произвести его замену часто под силу даже неопытному автолюбителю. В зависимости от типа модели крышка фильтра может крепиться на болтах, а также специальных защелках.

Но сегодня поговорим не о самом процессе замены, а о том, каков ресурс у фильтрующего элемента и стоит ли его менять чаще, чем рекомендует производитель? Если вы не знаете, какой срок службы у вашего фильтра, то можете прочесть на корпусе под капотом, где он установлен. На многих автомобилях написано, через сколько километров необходима замена.

Не стоит думать, что если есть рекомендация производителя, то ее нужно беспрекословно придерживаться. Да, на заводе компетентные люди работают, и они знают свое дело, но ведь именно они и пишут в инструкциях по эксплуатации, что рекомендация в 30 или 45 тыс. пробега не является фиксированной величиной.

Многое будет зависеть не только от реального километража, но и от моточасов, которые отработал ваш мотор. Вот вам реальный пример: по трассе вы можете проехать до 15 000 км, и фильтр будет чистым и практически не иметь следов загрязнения или износа. А вот с таким же пробегом по городу, скорее всего, его придется уже выкидывать, так как постоянные прос­тои в пробках увеличивают его износ практически в 2 раза, а то и больше, при особых нагрузках, особенно если речь идет о городском такси.

Также стоит иметь в виду тот факт, что чем чище дорожное покрытие, тем меньше пыли будет попадать во впуск, и фильтрующий элемент не будет так сильно забиваться. А вот по сельским дорогам, грунтовке, разумеется, уже через 5 000 км можно смело осматривать фильтр, и, скорее всего, вы заметите, что он уже на исходе.

Так что в первую очередь каждый автовладелец должен понять, как и где проходит большая часть эксплуатации автомобиля, и лишь после этого уже сделать определенные выводы для себя. Нет высоких нагрузок – меняйте по регламенту производителя, указанному в официальном руководстве пользователя. Если же условия тяжелые, то сократите период замены.

Нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя?

Очень часто, особенно в зимнее время, можно услышать от бывалых водителей, что перед пуском двигателя обязательно необходимо выжимать педаль сцепления, причем как при морозе, так и в обычную погоду. Но стоит ли это делать и зачем вообще это необходимо, давайте разбираться.

Начать стоит с того, что привычка выжимать педаль пошла еще со времен СССР, когда найти хорошее синтетическое масло было практически нереально, и при сильных морозах оно сильно застывало как в двигателе, так и в коробке передач. Разумеется, с сильно густым маслом провернуть коленчатый вал становится очень сложно, и сцепление выжималось, чтобы облегчить эту задачу.

Как это работает?

Когда педаль сцепления выжата, происходит, по сути, разъединение трансмиссии и двигателя, и получается, что при вращении стартером маховика не создается дополнительного усилия от КПП. А когда сцепление отпущено, валы вращаются в коробке, что создает дополнительную нагрузку.

Вроде бы все понятно и для зимы актуально, но стоит ли это делать летом? На самом деле да, желательно даже в теплое время придерживаться подобной рекомендации. И на это есть 2 очень веские причины.

1. Безопасность движения. Случайный запуск двигателя с включенной передачей довольно частая причина нелепых ДТП, которые совершаются как новичками, так и достаточно опытными водителями. А если при пуске взять за привычку выжимать сцепление, то подобных случаев с вами не произойдет.

2. Второй момент – облегчение пуска двигателя, что снижает нагрузку на стартер и увеличивает его ресурс. Даже венец маховика будет нагружен меньше, когда педаль сцеп­ления выжата, и, по сути, это можно назвать еще одним преимуществом подобного действия.

Если вы считаете, что это лишнее и выжимать педаль придумали дилетанты, то присядьте-ка в нормальный импортный автомобиль и попробуйте запустить мотор без выжатой педали сцепления. Вы удивитесь, но сделать этого не получится, и сделано это как раз таки по причинам, указанным выше.