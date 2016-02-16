​Советы для молодых

Асем Мекебаева, которой исполнилось 18 лет, пришла сюда узнать, как ей пройти первое в жизни голосование на выборах. Девушка учится в областном центре, а зарегистрирована как постоянный житель у родителей в отдаленном селе. Вместе с представителем областного избиркома она обсудила ситуацию и выбрала наиболее удобный для себя путь: запросить из дома открепительный талон и проголосовать в городе.

Двадцатидвухлетний Денис Барсуков, окончивший в прошлом году автодорожный колледж по специальности «техник-механик», успел поработать в разных фирмах экс­педитором по доставке грузов, моторис­том. По различным причинам пришлось уволиться, и вот полтора месяца ищет новое место. По его специальности у представителя городского центра занятости нашлась в списках вакансия, но только инженерная. Подучиться бы парню, если хочет быть более востребованным в профессии.

И так для каждого пришедшего приглашенные жасотановцами консультанты находили если не готовое решение его проблемы, то дельный совет. И это далеко не первая их подобная акция.

– Нами в 2013 году создан консалтинговый центр «Кеңес орталығы», – рассказал председатель областного филиала МК «Жас Отан» Ерлан Тулетаев, – и мы уже поработали в десяти районах, обслужили десятки тысяч человек.