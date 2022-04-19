Совмещать работу и обучение

В среднем шестеро из десяти выпускников казахстанских колледжей трудоустраиваются, еще один продолжает свое образование. По данным ranking.kz, в текущем учебном году в колледжи страны поступило 176,7 тыс. человек, завершат свое обучение 139,3 тыс. выпускников, что на 4,1% меньше по сравнению с предыдущим периодом.

Вместе с тем на начало нынешнего учебного года в стране насчитывалось 724 колледжа. Больше всего обучающихся отмечено в учебных заведениях технического и профессионального образования (ТиПО) таких городов и регионов республики, как Алматы, Шымкент и Карагандинская область. Меньше всего студентов поступает в колледжи Северо-Казахстанской области.