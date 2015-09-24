Совместно бороться с преступностью 629 Ольга ЛЬВОВА

В Астане состоялась встреча Генерального прокурора РК Асхата Даулбаева с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в нашей стране Харш Кумар Джайном.



Как сообщила пресс-служба ГП РК, в ходе беседы обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности в сфере борьбы с транс­национальной организованной преступностью, и расширения договорно-правовой базы.



Глава надзорного ведомства проинформировал посла Индии об основных направлениях деятельности Генеральной прокуратуры Казахстана и отметил, что расширение международных связей, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, одна из главных составляющих деятельности надзорных органов страны. Он также рассказал о мерах, принимаемых по обеспечению законности и правопорядка, изменениях национального законодательства и реализации пяти институциональных реформ, предложенных Главой государства.



Стороны отметили, что борьба с транснациональной преступностью – одно из приоритетных направлений деятельности уполномоченных органов Казахстана и Индии, и состоявшаяся встреча станет важным шагом на пути достижения более высокого уровня международно-правового сотрудничества между странами. Отдельной темой беседы стал обмен специалистами в сфере изучения новейших компьютерных и ­IT-технологий, а также борьбы с киберпреступностью.



