Совместно с местным сообществом

528
Игорь ЛЕПЕХА, председатель Комитета административной полиции МВД РК
Именно на деятельность этой службы, которая призвана работать в тесном сотрудничестве с местным сообществом, возлагаются обязанности по обеспечению режима нулевой терпимости к мелким нарушениям правопорядка. Вопрос создания новой структуры вызван стремлением повысить эффективность функционирования некоторых подразделений административной полиции (наружные службы), нацелив их исключительно на профилактику и предупреждение уголовных и административных правонарушений.
Подотчетность такой полицейской службы местному сообществу будет способствовать прозрачности ее деятельности, повышению к ней доверия со стороны граждан. Это также позволит усилить ответственность акимов за организацию работы по обеспечению общественного порядка и безопасности, профилактику уголовных и административных правонарушений.
В целом создание местной полицейской службы будет способствовать совершенствованию системы профилактики правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, повышению уровня безопасности жизни и здоровья граждан, обеспечению их комфортного проживания, созданию в обществе атмосферы нулевой терпимости к правонарушениям и улучшению взаимодействия с исполнительными органами власти в регионах.
Планируется, что в состав новой структуры войдут подраз­деления по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульной и природоохранной полиции, участковые инспекторы и их помощники, а также приемники-распределители и специальные приемники. Сотрудники местной полицейской службы, равно как и их коллеги из иных подразделений органов внутренних дел, будут иметь единый правовой статус, включая условия прохождения службы, а также социальные и правовые гарантии.
Координация деятельности местной полицейской службы в целом по стране будет осуществляться Комитетом административной полиции МВД РК в соответствии с единой нормативной правовой и методической базой. Названная структура будет находиться в единой системе органов внутренних дел, в то же время, в своей деятельности она будет подотчетна местным исполнительным органам и сообществу в лице жителей.
При этом руководитель данной службы не реже двух раз в год будет отчитываться перед местными исполнительными и представительными органами и один раз в год – перед населением. Участковые инспекторы полиции будут держать отчет перед жителями один раз в квартал.
Надеемся, что практический опыт, наработанный участковыми инспекторами и другими под­разделениями, которые войдут в местную полицейскую службу, будет способствовать успешному становлению и эффективной работе новой правоохранительной структуры.

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]