​Совместно с транснациональными корпорациями

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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Подписанные соглашения предусматривают создание индустриальной зоны, нового производства спецтехники, повышение уровня локализации, выход на экспорт. Как отметил министр, приоритеты в инвестиционной политике страны определены Главой государства в Плане нации «100 конкретных шагов» – это дальнейшее улучшение бизнес-климата и привлечение транснациональных корпораций (ТНК) в обрабатывающий сектор. Конкретно в данном случае реализуются договоренности, достигнутые в рамках зарубежных визитов Президента РК.

С момента старта программы индустриализации в области заметно развилась обрабатывающая промышленность. Особенно автопром, который ныне наряду с производством продуктов питания объявлен приоритетной отраслью. За последние 6 лет собрано 25 тыс. автомобилей семи брендов: SsangYong, Peugeot, Geely, IVECO, Toyota, Hyundai, JAC.

В августе прошлого года было подписано рамочное соглашение о стратегическом партнерстве и развитии национального казахстанского автомобильного бренда между ТОО «СарыаркаАвтоПром» и такими ТНК, как китайские СМС (Си Эм Си) и JAC Motors. А уже в декабре в ходе встречи министра Асета Исекешева с вице-президентом компании СМС господином Ли Гуо Хуа был обсужден вопрос создания индустриальной зоны для производства автокомпонентов. И вот логическое завершение всех переговоров – подписание трехстороннего соглашения между областным акиматом, СМС и компанией «Аллюр Групп» о стратегическом партнерстве по развитию индустриальной зоны. Запуск этого проекта позволит увеличить локализацию производства с 38 до 50%.

Помимо этого подписано еще 6 документов, необходимых для дальнейшего развития автомобилестроения. Это договор гарантии исполнения обязательств ТОО «СарыаркаАвтоПром» между СМС, СПК «Тобол» и «СарыаркаАвтоПром». Договор на поставку и монтаж оборудования для CKD-monocoque между СМС и ТОО «СарыаркаАвтоПром». Лицензионное соглашение по производству седельных тягачей IVECO Stralis и Daily. Рамочное соглашение по экспорту автомобилей между «СарыаркаАвтоПром» и IVECO RUS. Соглашение о поставках CKD-комплектов Peugeot-301 между «СарыаркаАвтоПром» и «Peugeot-Citroen». Договор намерения о передаче в лизинг коммерческой техники IVECO Stralis ТОО «GlobLink».

Как отметил один из участников процесса, еще несколько лет назад не было и мысли о производстве автомобилей в Костанае, а сегодня уже речь идет об их экспорте. ТОО «СарыаркаАвтоПром» стало первым предприятием, поставляющим коммерческую технику, произведенную в Казахстане, на российский рынок.

По словам Асета Исекешева, подписание данных соглашений, предполагающих на первоначальном этапе инвестиции на сумму около 40 млн у. е., следует расценивать как очередной этап расширения сотрудничества Казахстана с транснациональными компаниями. В прошлом году уже были введены в эксплуатацию четыре новых производства с участием «якорных инвесторов» и ТНК в машиностроении, химической и нефтехимической отраслях.

В текущем году планируется запуск еще нескольких совместных с ТНК производств в машиностроении, фармацевтике и в сфере нефтесервиса. Кроме этого, ведется активная работа по привлечению более чем 20 транснациональных компаний из США, Европы, Ближнего Востока и Азии.

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