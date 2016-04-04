​Совместно с Венецианской комиссией

Как сообщила пресс-служба КС РК, Игорь Рогов отметил, что за то время, что наша страна является членом Венецианской комиссии, между Казахстаном и этой международной организацией установлено плодотворное сотрудничество. Комиссия на постоянной основе взаимодействует с Конституционным советом и другими государственными органами РК.

Совместными усилиями реализован ряд важных проектов в национальной правовой системе. По запросам казахстанской стороны Венецианская комиссия неоднократно оказывала экспертно-методологическую помощь при реформировании отдельных правовых институтов.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы обеспечения верховенства права в рамках Плана нации «100 конкретных шагов – современное государство для всех».