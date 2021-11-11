Политика Совместное предприятие "Байтерек" освободят от кредитных обязательств

Как отмечается в заключении к документу, согласно протоколу Акционерное общество «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.



Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса «Байтерек» (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя «Союз-5», что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.



«Принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур», - говорится в заключении.