Совместное предприятие "Байтерек" освободят от кредитных обязательств – Президент подписал закон

Политика
Фото: Roscosmos.ru
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, согласно протоколу Акционерное общество «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.

Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса «Байтерек» (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя «Союз-5», что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.

«Принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур», - говорится в заключении.

Текст закона публикуется в печати.

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