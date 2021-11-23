Совместное предприятие "Байтерек" освободят от кредитных обязательств – Президент подписал закон

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Как отмечается в заключении к документу, согласно протоколу Акционерное общество «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.
Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса «Байтерек» (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя «Союз-5», что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.
«Принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур», - говорится в заключении.
Текст закона публикуется в печати.
Как отмечается в заключении к документу, согласно протоколу Акционерное общество «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставный капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.
Кроме того, будут обеспечены гарантии загрузки космического ракетного комплекса «Байтерек» (после завершения процедуры его создания) пусками ракеты-носителя «Союз-5», что позволит обеспечить его функционирование на длительный период времени.
«Принятие протокола послужит развитию сотрудничества между двумя странами в сфере космической деятельности с учетом интересов Республики Казахстан и Российской Федерации в сохранении и эффективном использовании научно-технического и производственного потенциала космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур», - говорится в заключении.
Текст закона публикуется в печати.