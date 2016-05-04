​Совместное решение

По его словам, столичный акимат выделил 500 млн тенге, фонд – 1 млрд тенге. Средства размещены в трех столичных банках – ДБ АО «Сбербанк», АО «Дельта Банк» и «АзияКредитБанк». По данной программе уже профинансировано 12 проектов. В их числе – два ресторана, супермаркеты и магазины неспециализированной торговли.

«Особенностью данной программы является низкая процентная ставка – 7,6% годовых, максимальная сумма кредита на одного заемщика составляет 200 млн тенге. Льготное финансирование могут получить и проекты, которые планируют приобрести франшизу», – пояснил И. Каирбеков.

Кроме того, с прошлого года столичный акимат и фонд «Даму» приступили к реализации программы Аstana-ZhasStart, рассчитанной на поддержку проектов молодых предпринимателей в разных отраслях экономики. Власти на эти цели выделили 300 млн тенге, «Даму» – такую же сумму. Профинансировано 15 проектов.