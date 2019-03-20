Совместное заседание палат Парламента РК состоится 20 марта
Лаура Тусупбекова
Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК, передает Kazpravda.kz.
"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 20 марта 2019 года в 12 часов в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения, распространенного пресс-службой Мажилиса РК.
Напомним, накануне, 19 марта, Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Президента Республики Казахстан. Временно исполняющим обязанности Президента Казахстана назначен Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев продолжит исполнять обязанности председателя Совета Безопасности РК, председателя партии "Нұр Отан", а также члена Конституционного Совета РК.
На совместном заседании палат Парламента РК 20 марта Касым-Жомарт Токаев должен будет принести присягу на исполнение обязанностей Президента Республики Казахстан до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового Президента.