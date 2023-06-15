Совместное заседание палат Парламента РК состоится 21 июня
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 21 июня 2023 года в 10 часов в городе Астане», – говорится в тексте распоряжения.