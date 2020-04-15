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​Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией COVID-19

Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета,

учитывая тесные политические, экономические, социальные и историчес­кие связи между нашими странами,

подтверждая приверженность целям и принципам, закрепленным в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года,

принимая во внимание, что коронавирусная инфекция COVID-19, объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемией и охарактеризованная как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имею­щая международное значение, ведет к существенному снижению мобильности населения, затрудняет торговлю товарами и услугами, вызывает волатильность на глобальных финансовых и сырьевых рынках, создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик,

подчеркивая важность поддержки граж­дан наших государств и коллективных усилий мирового сообщества по обеспечению здоровья и благосостояния людей в условиях пандемии COVID-19 и смягчению негативных последствий для экономики,

выражая решимость объединить усилия для совместного противостояния этой общей угрозе,

заявляем о нижеследующем:

Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения дос­тигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза, обеспечения социальной и макроэкономической стабильности в наших странах, поддержания деловой и инвестиционной активности.

Твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

Призываем все государства поддерживать международное сотрудничест­во, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права.

Выступаем за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. Принимаемые нашими государствами меры оперативного и системного характера направлены на смягчение воздействия пандемии COVID-19 на экономики наших стран и обеспечение функционирования единого экономического пространства. Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены.

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 мы нацелены продолжать оказывать необходимое содействие друг другу, укреплять системы здравоохранения, проводить совместные научные исследования в области разработки средств профилактики, диагностики и лечения инфекций, совершенствовать алгоритмы взаимодействия при реагировании на эпидемии.

Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам государств – членов Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии осуществлять скоор­динированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19.

Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием.

Президент Республики Беларусь, председатель ВЕЭС А. Г. Лукашенко

Премьер-министр Республики Армения, член ВЕЭС Н. В. Пашинян

Президент Республики Казахстан, член ВЕЭС К. К. Токаев

Президент Кыргызской Республики, член ВЕЭС С. Ш. Жээнбеков

Президент Российской Федерации, член ВЕЭС В. В. Путин

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