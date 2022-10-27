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Президент , Международное сотрудничество , Европа

Совместное заявление для прессы Касым-Жомарта Токаева и Шарля Мишеля

Пресс-служба главы государства опубликовала Совместное заявление для прессы президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и президента Европейского Совета Шарля Мишеля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом 27 октября 2022 года в городе Астане состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

В ходе переговоров, прошедших в открытой, дружественной и конструктивной атмосфере, президент Касым-Жомарт Токаев и президент Шарль Мишель подтвердили высокий уровень и динамичное развитие отношений между Республикой Казахстан и Европейским Союзом за последние 30 лет. Они договорились о дальнейшем укреплении, углублении и расширении многопланового сотрудничества между Казахстаном и ЕС.

Стороны подтвердили свою твердую приверженность Уставу ООН, международному праву и принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности. Президенты подчеркнули важность поддержания мира и безопасности, а также разрешения споров дипломатическими средствами.

Оба лидера договорились о дальнейшей и полной реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между Казахстаном и ЕС, Стратегии ЕС по Центральной Азии, а также новых инициатив ЕС для Центральной Азии по взаимосвязанности и другим секторам.

Оба президента приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества за последние 30 лет. Они с удовлетворением отметили, что Европейский Союз является основным торговым и инвестиционным партнером Казахстана. В этой связи президенты подчеркнули важность использования имеющегося потенциала в сферах «зеленой» экономики, энергоэффективности, цифровизации и взаимосвязанности между Казахстаном и Европейским Союзом.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества в области критических сырьевых материалов (КСМ), в особенности, редкоземельных металлов. Стороны подтвердили готовность развивать стратегическое партнерство в сфере КСМ и приветствовали предстоящее подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области устойчивых цепочек создания стоимости сырья, аккумуляторов и «зеленого» водорода. В данном контексте они также подчеркнули важность планомерного улучшения делового климата и обеспечения благоприятных условий для дальнейшего привлечения инвестиций ЕС в Казахстан.

Особое внимание было уделено вопросу недопущения непреднамеренного негативного воздействия санкций Европейского Союза на экономику Казахстана. Президент Ш.Мишель подтвердил, что санкции ЕС не были направлены против третьих стран, и подчеркнул важность недопущения уклонения от международных санкций и их обхода. Стороны также обсудили передислокацию европейских компаний, производящих товары, не подпадающие под санкции, в Казахстан.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, президент К.Токаев и президент Ш.Мишель отметили важность расширения существующих и развития новых международных транспортных коридоров между Европой и Центральной Азией для обеспечения глобальных цепочек производства и поставок. Они также обсудили потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, варианты его дальнейшего развития и роль других транспортных маршрутов в регионе.

Два президента отметили, что изменение климата является одной из самых острых проблем, к которой Казахстан и ЕС должны адаптировать свою экономическую деятельность. Проблема глобального потепления требует безотлагательных и эффективных действий со стороны мирового сообщества. Обе стороны подчеркнули важность укрепления экспертного, технологического и технического сотрудничества для адаптации своих экономик к низкоуглеродному развитию. Они также отметили необходимость дальнейшей поддержки регионального сотрудничества в области управления водными ресурсами.

Оба лидера приветствовали конструктивный диалог между Казахстаном и Европейским Союзом в области прав человека и верховенства права. Казахстан подтвердил свою приверженность в этих областях. Президент Европейского Совета приветствовал важную программу реформ Казахстана, направленную на продвижение политической модернизации и видения «Справедливого Казахстана», а также приверженность страны проведению полного и транспарентного расследования январских событий.

Президент К.Токаев и президент Ш.Мишель обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по Афганистану. Стороны подчеркнули важность укрепления регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, устойчивости и дальнейшему устойчивому развитию региона.

 

 

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