Совместное заявление Казахстана и Японии по достижению скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
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Совместное заявление Казахстана и Японии по достижению скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
1. По случаю Саммита по ядерной безопасности (СЯБ) в Вашингтоне мы, Казахстан и Япония, вновь подтверждаем нашу приверженность построению мира, свободного от ядерного оружия, и считаем, что это является главной целью человечества в XXI веке.
2. Учитывая, что этот год ознаменован 20-летием с момента открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и 25-летием закрытия Семипалатинского ядерного полигона в Казахстане, мы вновь подтверждаем нашу решимость расширять границы неиспользования ядерного оружия, пока оно не будет уничтожено, и вновь подтверждаем нашу твердую приверженность достижению скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.
3. Мы приветствуем тот факт, что сегодня, когда ДВЗЯИ подписали 183 и ратифицировали 164 государства, Договор приобрел практически универсальный характер, и мы призываем все страны, которые не подписали и⁄или не ратифицировали Договор, сделать это как можно скорее. В частности, мы настоятельно призываем оставшиеся восемь стран Приложения 2, чья ратификация необходима для вступления ДВЗЯИ в силу, подписать и ратифицировать договор без дальнейшего промедления, не дожидаясь остальные страны.
4. В ожидании вступления в силу ДВЗЯИ мы призываем все государства продолжать сохранять мораторий на проведение испытательных взрывов ядерного оружия – процесс, на который закрытие Семипалатинского испытательного полигона в августе 1991 года оказало положительное влияние.
5. В этой связи мы решительно осуждаем ядерные испытания в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах, проводившихся Северной Кореей с явным нарушением ее международных обязательств, и призываем Северную Корею воздержаться от проведения новых ядерных испытаний. Мы настоятельно призываем Северную Корею полностью выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, включая недавнюю резолюцию (UNSC⁄RES⁄2270) и обязательства в рамках Совместного заявления участников шестисторонних переговоров от 19 сентября 2005, а также принять конкретные меры по денуклеаризации.
6. Учитывая, что Международная система мониторинга (МСМ) ОДВЗЯИ (Организация по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) обнаружила необычные сейсмические сигналы сразу же после ядерного испытания Северной Кореи 6 января 2016 года, мы отмечаем, что режим контроля ДВЗЯИ зарекомендовал себя как успешно функционирующий, и вновь подтверждаем нашу приверженность поддержке этого важного режима.
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