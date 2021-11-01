Совместное заявление МИОР РК и Facebook

Политика
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Фото из источника
Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.    

«С целью оказания содействия Правительству Республики Казахстан в решении вопроса повышения безопасности информационного пространства со стороны Facebook предоставлен Казахстану прямой эксклюзивный доступ к внутренней «Системе уведомления о контенте» («Content Reporting System» (CRS). CRS позволит министерству оперативно сообщать о контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Facebook, так и национального законодательства Республики Казахстан», – сообщили в ведомстве.

Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая получила доступ к Системе и уже подключилась к прямому каналу связи с международной командой Facebook, отвечающей за контентную политику.

Как заявил региональный директор Facebook по связям с общественностью г-н Джордж Чен: «Facebook с удовлетворением отмечает совместную работу с Правительством Казахстана, особенно в направлении обеспечения безопасности детей в Интернете. В качестве первого шага на пути к нашему долгосрочному сотрудничеству мы рады предоставить Правительству Казахстана доступ к «Системе уведомления о контенте», которая, как мы надеемся, поможет уполномоченным органам Правительства Казахстана более эффективно и действенно бороться с вредоносным контентом. Команда Facebook также продолжит проводить обучение казахстанских специалистов в интересах обеспечения безопасности киберпространства».

«Министерство информации и общественного развития со своей стороны с удовлетворением отмечает достигнутый уровень двустороннего сотрудничества с Facebook.

28 октября текущего года командой Facebook проведен тренинг для специалистов министерства по работе с «Системой уведомления о контенте», а также по контентной политике Facebook и Стандартам сообщества. С начала ноября министерство уже приступит к работе в Системе.

Обе стороны также пришли к соглашению об установлении постоянного механизма взаимодействия, в том числе предусматривающего определение уполномоченного представителя от регионального офиса Facebook, который будет тесно работать с министерством по различным аспектам.

Министерство выражает уверенность, что использование «Системы уведомления о контенте» позволит повысить оперативность и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоправного контента на платформах Facebook и Instagram.

Пользуясь случаем, министерство подчеркивает свою приверженность проводимому курсу на построение безопасного информационного пространства и готовность к выстраиванию конструктивного диалога и налаживанию сотрудничества с интернет-компаниями, предоставляющими свои услуги населению Казахстана», – заявили в МИОР.

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