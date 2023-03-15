Совместные меры борьбы с преступностью согласовали в СНГ

В ходе заседания участники встречи с учетом поступивших от государств поправок доработали документ и завершили процедуру его согласования на экспертном уровне.

Фото Исполнительного комитета СНГ

В штаб-квартире Содружества Независимых Государств состоялось дополнительное заседание экспертной группы по согласованию проекта Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024-2028 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ.

В заседании участвовали представители Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Совета министров внутренних дел и Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ, Исполнительного комитета Содружества.

Открывая заседание, заместитель генерального секретаря СНГ Даурен Абаев отметил, что проект Межгоспрограммы нацелен на дальнейшее совершенствование сотрудничества государств и органов СНГ в борьбе с преступностью. Документ предусматривает дальнейшее развитие правовых механизмов взаимодействия по вопросам противодействия транснациональной преступности, совершенствование модельного законодательства СНГ.

«Особое внимание в проекте уделено вопросам проведения согласованных межведомственных, оперативно-профилактических мероприятий, продолжению практики участия в совместных учениях, тренировках, обмену упреждающей информацией в сфере борьбы с преступностью», – сказал Даурен Абаев.

В ходе заседания участники встречи с учетом поступивших от государств поправок доработали документ и завершили процедуру его согласования на экспертном уровне.

Было решено внести проект Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы в установленном порядке на рассмотрение очередного заседания Совета глав государств СНГ.