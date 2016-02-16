Совместные проекты

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Алмат ШАКИРБАЕВ
Председатель управляющего комитета регионального хаба Алихан Байменов встретился с послом КНР в Казахстане Чжаном Ханьхуэйем и обсудил вопросы дальнейшего сотрудничестве в сфере государственной службы. На встрече руководитель комитета ознакомил гостя с основными направлениями деятельности хаба, подчеркнув при этом, что в настоящее время участниками хаба являются 32 страны, включая государства ОЭСР, СНГ, Цент­ральной Азии и ASEAN. Расширение географии организации свидетельствует о выходе сотрудничества стран-участниц на качественно новый уровень, наращивании потенциала и партнерства в сфере госслужбы. Китай также является одним из учредителей и активных участников хаба.

Стороны отметили успешное проведение совместного с Китайской академией госуправления пилотного семинара для госслужащих стран ШОС в декабре прошлого года. На основе подписанного в 2015 году меморандума о сотрудничестве хаб и Китайская академия госуправления наметили дальнейшие перспективы сотрудничества.
Региональный хаб, созданный при поддержке Президента Казахстана, был отмечен Чжаном Ханьхуэйем как эффективный инструмент в деле укрепления региональных и двусторонних отношений, активизации взаимодействия уполномоченных органов в сфере государственной службы стран региона.

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