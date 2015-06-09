Совместные транспортные проекты обсудили Казахстан и Туркменистан

Политика
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Одной из тем обсуждения в ходе встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Аскаром Маминым стали перспективы расширения взаимодействия стран на таком стратегическом направлении, как транспортное, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что в рамках встречи председатель правления "Қазақстан темір жолы" представил проекты по дальнейшему развитию транспортно-логистической сферы в регионе, в частности, стимулированию расширения транзитных потоков и увеличению объемов грузовых перевозок по транскаспийскому маршруту и направлению "Север – Юг", формированию регулярного логистического сервиса.

По предварительным оценкам, с учетом активизации торговых отношений в регионе уже к 2020 году объемы перевозок по новой линии Казахстан – Туркменистан – Иран могут достичь 15 млн тонн. Это в свою очередь позволит получать соответствующие транзитные доходы, извлекать взаимную выгоду из совместной деятельности, повышая финансовую устойчивость экономик стран – участниц проекта, которым будет обеспечен выход к портам Персидского залива и на перспективный рынок Индии.

Аскар Мамин выразил уверенность, что все уже реализованные и только готовящиеся к осуществлению масштабные проекты, нацеленные на формирование мощной транспортно-транзитной инфраструктуры, послужат не только дальнейшему расширению взаимовыгодных экономических связей, но также еще большему укреплению уз дружбы и братства между соседними народами.

В свою очередь президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность наращивания транзитного потенциала международного железнодорожного коридора "Север – Юг", уделив большое внимание сотрудничеству и созданию совместных консорциумов для создания региональных транспортно-логистических хабов для консолидации и дистрибуции транзитных грузопотоков в регионе, обеспечивающих оптимальные цепочки поставок на континенте.

"Наглядным примером успешного партнерства служит построенная силами дружественных стран транснациональная железнодорожная магистраль Казахстан – Туркменистан – Иран, признанная центральным звеном транспортного коридора международного значения "Север – Юг", – пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

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