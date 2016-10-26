Ее участники отмечали, что сегодня родители стали меньше заниматься детьми, стремясь переложить воспитательные функции на школу, улицу, средства массовой информации. Более того, некоторые ребята получают в семье пример аморального образа жизни.

По данным статистики, в нынешнем году к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей привлечены более 200 законных представителей, за доведение несовершеннолетних до состояния алкогольного опьянения – свыше 30 граждан, за нахождение детей вне жилища в ночное время – 2 043 взрослых. Насилие в отношении детей тоже сегодня превратилось в серьезную проблему.

Участники конференции выразили уверенность в том, что только совместными усилиями всех заинтересованных ведомств и родителей можно изменить ситуацию, достичь положительных результатов в работе с детьми, состоящими на учете в органах внутренних дел.