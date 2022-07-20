Делегация Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки встретилась с руководством департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба ведомства, стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества по конкретным уголовным делам, передачи запросов в электронном формате, обмена опытом в сфере борьбы с киберпреступностью, заключения договоров о выдаче и передаче осужденных.

Первый заместитель Генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев проинформировал американских коллег о создании 5 июня этого года Указом Главы государства межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, одной из основных целей которой является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

Представители департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан. Стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступнос­тью и отмыванием преступных доходов.

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка StAR Initiative (Инициатива по возвращению похищенных активов). С Всемирным банком они обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведение тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества.

По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.