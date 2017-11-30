Совместный Фонд инфраструктуры создадут тюркоязычные страны

Тюркоязычные страны планируют создать совместный Фонд инфраструктуры. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи по итогам VII заседания министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Стамбуле, сообщает trend.az
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По словам министра, соответствующее соглашение было достигнуто в рамках заседания. При этом Зейбекчи отметил, что организационные работы по созданию фонда будут поручены турецкому Eximbank.
Говоря о сотрудничестве с тюркоязычными странами, министр также отметил, что Турция, в частности, рассчитывает до конца года завершить все работы в рамках соглашения о преференциальной торговле с Азербайджаном. Как отметил Зейбекчи, Турция также надеется на достижение аналогичных соглашений с Узбекистаном.
Министр подчеркнул, что тюркоязычные страны имеют большие возможности по сотрудничеству в сферах транспорта и логистики.
Сегодня в Стамбуле прошло VII заседание министров экономики государств-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств.