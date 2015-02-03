Свежий выпуск Совместный инвестпроект Чингиз ТАШЕНОВ, Кокшетау

Представителей ведущих предприятий машиностроения Беларуси интересовали возможности делового сотрудничества. Главным вопросом обсуждения стали перспективы развития общего инвестиционного проекта – казахстанско-белорусского индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники, который реализуется ТОО «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», входящим в состав холдинга «Вираж». В прошлом году по решению регионального координационного совета он включен в Карту индустриализации.

По словам генерального директора ТОО «Вираж» Владимира Котельникова, в строительство производственных и административных корпусов вложено более 5 млн. долларов из собственных средств предприятия. Реализация одного из масштабных проектов началась в 2012 году. Заключено несколько меморандумов на уровне Министерства индустрии и новых технологий РК и Министерства промышленности РБ. В цехах будет производиться сборка сельхозтехники и коммунальных машин из комплектов, произведенных на заводах Беларуси, к примеру, погрузчики-копновозы, рулонные пресс-подборщики, экскаваторы нескольких модификаций. Проектная мощность сборочного производства – до полутора тысяч единиц техники в год. На этапе строительных работ здесь трудятся 23 человека, к запуску предприятия будет создано 200 рабочих мест.



