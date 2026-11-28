В 2027 году Казахстан и Китай отметят 35-летие установления дипломатических отношений. В Пекине намерены приурочить к этой знаковой дате старт новых совместных инициатив.

фото с сайта kz.china-embassy.gov.cn

– Китайская сторона готова вместе с казахстанской стороной воспользоваться этой знаменательной датой как новой возможностью для углубления и практической реализации Инициативы глобального развития, – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинь (на снимке) в ходе брифинга для представителей средств массовой информации двух стран, состоявшегося в Астане в Посольстве КНР.

В центре внимания оказались прежде всего прикладные аспекты партнерства. Речь шла о совместных проектах в энергетике, транспортно-логистической и инвестиционной сферах, локализации выпуска автомобилей и комплектующих для них, об образовательных грантах и программах для казахстанских студентов, а также о развитии туризма и культурных связей.

Отдельный акцент сделали на «зеленой» энергетике. Посол Хань Чуньлинь подробно остановился на возведении ветровых и солнечных электростанций, внедрении систем накопления энергии и дальнейших планах сотрудничества в этой отрасли.

Затронули и глобальную повестку: дипломат дал оценку итогам 33-й неформальной встречи лидеров АТЭС в Шэньчжэне, высказался о диалоге Пекина с Вашингтоном и Москвой, а также о векторах взаимодействия со странами Центральной Азии. Назвав наш регион одним из ключевых приоритетов внешней политики КНР, Хань Чуньлинь анонсировал проведение третьего саммита «Китай – Центральная Азия» – он пройдет в Китае в 2027 году.

Глава дипмиссии поделился видением того, какие профессии выходят на первый план в условиях растущего экономического и культурно-гуманитарного партнерства Казахстана и Китая. По мнению Хань Чуньлиня, казахстанской молодежи, планирующей получить высшее образование в КНР, стоит ориентироваться на реальные запросы рынка труда и перспективы двустороннего сотрудничества.

В первую очередь посол выделил сферу высоких технологий: искусственный интеллект, информационные технологии и цифровую экономику. Китай занимает лидирующие позиции в этих отраслях, а Астана и Пекин последовательно наращивают технологическое взаимодействие – следовательно, спрос на инженеров и разработчиков будет только увеличиваться.

Вторым перспективным направлением Хань Чуньлинь назвал «зеленую» энергетику, недропользование и материаловедение. Как отметил дипломат, эти сферы традиционно важны для Казах­стана и одновременно становятся одними из ключевых направлений практического взаимодействия двух стран.

Также Хань Чуньлинь отметил перспективы транспортной логис­тики, международных перевозок и трансграничной торговли.

– В рамках качественной совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь» взаимо­связанность Казахстана и Китая будет укрепляться. Уверен, что это, в свою очередь, откроет новые рабочие места и возможности для развития молодежи обеих стран в указанных сферах, – сказал посол.

В перечень приоритетных направлений также вошли современный агропромышленный комплекс, экология и природоохранная деятельность. По оценке главы дипмиссии, потенциал казахско-китайского взаимодействия в данных секторах весьма высок, а сами отрасли играют ключевую роль в мировых инвестиционных потоках и реализации «зеленой» повестки.