Использование передовых цифровых технологий зондирования Земли открывает широкие перспективы для геологических исследований, картографирования, аэро- и космических съемок, спектрометрирования и получения гиперспектральных изображений. Решение этих и других задач как раз и «работает» на создание цифрового Казахстана.

Новый центр создан совместно с китайским партнером – Институтом дистанционного зондирования и цифровой Земли Академии наук КНР (RADI). Главная задача такого сотрудничества – широкое вовлечение студентов в науку и повышение их профессио­нальных компетенций. Во время недавней встречи ректора КазНУ академика Галимкаира Мутанова и китайских специалистов шла речь о научно-техническом сотрудничестве с RADI в области космических исследований и развития наукоемких технологий, совместных научных проектов и образовательных программ для молодых ученых. Уже в нынешнем году RADI примет пять специалистов КазНУ на стажировку.