Этому событию было посвящено заседание «круглого стола» «Aта Заң – демократиялық дамудың негізі» («Основной закон – основа развития демократии») с участием представителей партии «Nur Otan», ее филиалов и Национального музея.

Ветеран партии, известный общественный деятель, депутат V созыва Мажилиса Парламента Асима Бимендина подчеркнула примечательность того факта, что открытие социальной приемной партии «Nur Otan» в Национальном музее проходит в преддверии Дня Конституции.

– Сегодня «Nur Otan» реализует множество социальных проектов. Выслушать запросы народа и решать их проблемы – главная задача нашей партии, – сказала она. – Работа будет направлена на создание необходимых условий для повышения культурного уровня посетителей музея, организацию помощи в воспитании подрастающего поколения, решение ряда других задач. На площадке проектного офиса «Adaldyg alany» будет функционировать общественная приемная, куда граждане смогут обращаться по всем интересующим их вопросам.

В ходе заседания было отмечено, что в Национальном музее многое делается по этим направлениям. В частности, с 2017 года отделом музейной педагогики и детского творчества реализуется проект «Мейiрiм». Его основными задачами, по словам младшего научного сотрудника музея и координатора проекта Зухры Баяновой, является социализация посетителей с ограниченными возможностями, приобщение их к культурным ценностям, расширение кругозора, развитие творческих способностей, а также организация досуга.

По мнению организаторов и участников «круглого стола», открытие фронт-офиса социальной приемной партии «Nur Otan» и проектного офиса «Adaldyg alany» в Национальном музее обеспечит возможность организовывать встречи с ветеранами партии, известными спортсменами, деятелями культуры для разъяснения партийных проектов и станет дополнительной площадкой для обсуждения актуальных вопросов общества и приема новых членов партии.

