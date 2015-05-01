В мире

Совокупные активы увеличили банки Узбекистана

По итогам первого квартала 2015 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана составили 56,6 трлн сумов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центробанка республики.

Как сообщается, по итогам 2014 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана составили 56,2 трлн сумов, а совокупный капитал – 6,9 трлн сумов. Таким образом, в первом квартале 2015 года суммарные активы узбекских банков выросли на 0,7% по сравнению с итоговым показателем прошлого года. Соответственно, совокупный кредитный портфель банков Узбекистана увеличился на 0,6% – до 35 трлн сумов, говорится в сообщении.

На начало апреля текущего года общий объем депозитов, привлеченных банками республики, составил 28,6 трлн сумов. На начало 2015 года этот показатель составил до 28,5 трлн сумов (рост – на 0,4%).

В первом квартале текущего года совокупный банковский капитал по сравнению с итоговым показателем 2014 года не претерпел изменений и остался на уровне 6,9 трлн сумов.

На сегодня в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков, в том числе 3 государственных, 11  акционерных, 7 частных, 5 – с участием иностранного капитала (АКБ "Hamkorbank", АКБ "Савдогар", АО "КДБ Банк Узбекистан", АО "Uzbekistan-Turkish bank" и "дочка" иранского банка "Садерат").

Как сообщалось ранее, в 2014 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 28,3% – до 56,2 трлн сумов, совокупный кредитный портфель банков республики – на 31,0% – до 34,8 трлн сумов, совокупный собственный банковский капитал увеличился за год на 25,5% – до 6,9 трлн сумов.

Популярное

Все
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Указ Президента Республики Казахстан
Выдвиженцев – двенадцать
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
Указ Президента Республики Казахстан
Ландшафты Чарына и Иссыка
Выборы депутатов в Мажилис Парламета и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
От педагога до министра
Важный шаг к Независимости
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
Чтобы помнили
«Адай» звучит в Швейцарии
Радетельный сын родной земли
Дом, где рождались шедевры
Звезда для маэстро
Целая россыпь наград
Майнить по-белому
Президенты Таджикистана и Ирана прибыли в Астану
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Технологии , В мире
Летающий автомобиль запустили в небо в Дубае
В мире
Объявлена дата коронации Карла III
Культура , В мире
Рукопись 17-го века об Амире Тимуре нашли в Таджикистане
В мире
Япония впервые за 2,5 года отменила ограничения на въезд дл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]