Совокупные активы увеличили банки Узбекистана

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По итогам первого квартала 2015 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана составили 56,6 трлн сумов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Центробанка республики.
Как сообщается, по итогам 2014 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана составили 56,2 трлн сумов, а совокупный капитал – 6,9 трлн сумов. Таким образом, в первом квартале 2015 года суммарные активы узбекских банков выросли на 0,7% по сравнению с итоговым показателем прошлого года. Соответственно, совокупный кредитный портфель банков Узбекистана увеличился на 0,6% – до 35 трлн сумов, говорится в сообщении.
На начало апреля текущего года общий объем депозитов, привлеченных банками республики, составил 28,6 трлн сумов. На начало 2015 года этот показатель составил до 28,5 трлн сумов (рост – на 0,4%).
В первом квартале текущего года совокупный банковский капитал по сравнению с итоговым показателем 2014 года не претерпел изменений и остался на уровне 6,9 трлн сумов.
На сегодня в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков, в том числе 3 государственных, 11 акционерных, 7 частных, 5 – с участием иностранного капитала (АКБ "Hamkorbank", АКБ "Савдогар", АО "КДБ Банк Узбекистан", АО "Uzbekistan-Turkish bank" и "дочка" иранского банка "Садерат").
Как сообщалось ранее, в 2014 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 28,3% – до 56,2 трлн сумов, совокупный кредитный портфель банков республики – на 31,0% – до 34,8 трлн сумов, совокупный собственный банковский капитал увеличился за год на 25,5% – до 6,9 трлн сумов.
Как сообщается, по итогам 2014 года совокупные активы коммерческих банков Узбекистана составили 56,2 трлн сумов, а совокупный капитал – 6,9 трлн сумов. Таким образом, в первом квартале 2015 года суммарные активы узбекских банков выросли на 0,7% по сравнению с итоговым показателем прошлого года. Соответственно, совокупный кредитный портфель банков Узбекистана увеличился на 0,6% – до 35 трлн сумов, говорится в сообщении.
На начало апреля текущего года общий объем депозитов, привлеченных банками республики, составил 28,6 трлн сумов. На начало 2015 года этот показатель составил до 28,5 трлн сумов (рост – на 0,4%).
В первом квартале текущего года совокупный банковский капитал по сравнению с итоговым показателем 2014 года не претерпел изменений и остался на уровне 6,9 трлн сумов.
На сегодня в банковской системе Узбекистана действуют 26 коммерческих банков, в том числе 3 государственных, 11 акционерных, 7 частных, 5 – с участием иностранного капитала (АКБ "Hamkorbank", АКБ "Савдогар", АО "КДБ Банк Узбекистан", АО "Uzbekistan-Turkish bank" и "дочка" иранского банка "Садерат").
Как сообщалось ранее, в 2014 году совокупные активы банков Узбекистана выросли на 28,3% – до 56,2 трлн сумов, совокупный кредитный портфель банков республики – на 31,0% – до 34,8 трлн сумов, совокупный собственный банковский капитал увеличился за год на 25,5% – до 6,9 трлн сумов.