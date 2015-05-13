Совпадение интересов Свежий выпуск 559 Сергей ОСАНОВ

Стороны обсудили вопросы торгово-экономических отношений, двустороннего инвестиционного взаимодействия.

– Интересы Астаны и Эр-Рияда совпадают по многим вопросам региональной и международной проблематики, экономического взаимодействия, что отражает дружественный характер сотрудничества двух государств, – отметил Ерболат Досаев.

В ходе переговоров глава Миннацэкономики РК пригласил Саудовскую Аравию принять активное участие в международной выставке EXPO 2017, подчеркнув, что на базе высокотехнологичной инфраструктуры EXPO 2017 будет создан финансовый центр «Астана», который позволит всем инвесторам чувствовать себя комфортно и максимально защищенными.