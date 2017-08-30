Современная информационная реальность: объективная картинка или эмоциональный месседж? Официально 1278

В Бишкеке завершилась работа Международного центральноазиатского медиафорума "Медиа в эпоху постправды: факты против мистификаций". Второй день форума также запомнился яркими выступлениями известных экспертов и оживленными дискуссиями участников.



Мероприятие было организовано Политологическим центром "Север-Юг" по развитию информационных и научных связей со странами кавказского региона и Фондом "Евразийцы – новая волна" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС). Это второй этап реализации проекта "СМИ Содружества: диалог ради мира", первый прошел в Тбилиси (Грузия) 29-30 июня.



Во второй день работы медиафорума фокус обсуждения сместился на евразийскую проблематику с акцентом на подведение итогов двухлетнего пребывания Кыргызстана в ЕАЭС. Говоря о значении интеграции, заслуженный экономист КР, академик Евразийской экономической академии наук Жумакадыр Акенеев перечислил объективные причины вступления Кыргызстана в ЕАЭС.



"Нашим трудящимся стало намного комфортнее жить в России, а не у себя на родине. Они сейчас имеют право работать там учителями, врачами и даже в правоохранительных органах, не меняя при этом своего гражданства. Благодаря условиям Евразийского экономического союза они могут спокойно работать в РФ. Причем на равных условиях с россиянами", – подчеркнул эксперт.



Жумакадыр Асанкулович также отметил, что экономика Кыргызстана не смогла бы решить проблему рабочих мест, если бы в страну вернулись трудовые мигранты.



"Я не считаю, что трудовая миграция явление положительное. Но на сегодняшний день это оптимально, поскольку, если бы в Кыргызстан вернулись 616 тысяч мигрантов, у нас был бы уже восьмой президент", – отметил спикер.



Проблему миграции поднял и один из авторов фильма "28 панфиловцев", российский публицист Андрей Сорокин.



"В Кыргызстане многие воспринимают Евразийский экономический союз как возможность беспрепятственно выехать на заработки в Россию, что совершенно неправильно. Главная цель ЕАЭС – эффективное развитие каждого союзного государства, чтобы все граждане имели возможность развиваться на родине. Сейчас сотни тысяч человек покидают свои дома не ради развития, а для того, чтобы выжить. Это ни для кого благом не является. И такой процесс сложно назвать интеграцией", – акцентировал Сорокин.



Сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир", член Наблюдательного Совета КТРК Игорь Шестаков обратил внимание участников форума на неверные тренды, устоявшиеся в обществе.



"Для того, чтобы евразийская интеграция, ее цели и задачи были понятны жителям стран, в СМИ нужны материалы репортажного характера, где можно было бы прочитать или посмотреть сюжет о том, как, например, наш фермер выращивает урожай. Репортаж о том, как он едет реализовывать этот урожай в Россию или Казахстан, с какими проблемами он сталкивается, какие у него есть преференции. И было бы здорово, чтобы журналистские расследования, которые пользуются популярностью среди населения, были сконцентрированы и на таких темах. Сегодня о ЕАЭС, к сожалению, пишут официальным "казенным" языком, в основном это касается каких-то переговоров на межгосударственном уровне, принятия каких-то законопроектов. Но информация, хочу еще раз это подчеркнуть, носит сухой официальный характер. И эти тренды нужно менять.



И второе на чем нужно сосредоточиться – это тот факт, что трудовая миграция является одной из ключевых составляющих евразийской интеграции. В частности речь идет о КР. Однако в российских, да и в наших СМИ, мы в основном, читаем и видим негативную информацию, связанную с нашими соотечественниками. Зачастую о том, что кого-то убили или подозревают в теракте. Но нет историй о кыргызстанцах, ведущих успешный бизнес на территории России. В последние годы часто говорится о том, что необходимо создавать медийное и информационное евразийское пространство. Мне кажется, если бы такие расследовательские проекты работали, если бы журналисты из КР, например, привлекали к подготовке своих материалов коллег из РФ, из Казахстана, и наоборот – это стало бы частью формирования такого пространства. Пространства, о котором много говорят, но никто ничего не делает", – резюмировал политолог.



Комментируя тематику Международного центральноазиатского форума заместитель директора представительства Фонда "Евразийцы – новая волна" Денис Бердаков отметил, что сегодня мы живем в новой информационной реальности, где фейк и пост-правда все чаще задают медийную повестку.



"Такова современная информационная реальность, когда сложно понять, что интереснее аудитории объективная картинка или эмоциональный меседж, и вот на этом форуме мы пытались выяснить, что сегодня журналистика – щупальца медиа компаний, наемники корпораций политиков, или же мы можем самостоятельно влиять на медиа среду, имеем ли мы моральное право влиять на общественное сознание, или же наоборот современное общество формирует запрос на получение той или иной информации? Сегодня журналист выполняет функции по обработке и перепечатке пресс-релизов, или же он радиорубка, которая ищет единомышленников, подстраивая сетевое общество?" – сказал он.



Генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ Сергей Рекеда отметил еще один актуальный тематический трек Международного центральноазиатского медиафорума – информационного сопровождения евразийской интеграции.



"Наверное, одна из главных проблем ЕАЭС на сегодняшний момент, потому что она практически отсутствует. По крайней мере, отсутствует, как какой-то системный процесс, который имеет четко обозначенные цели и задачи, четко прописанную стратегию, инфраструктуру и прочее. Проблема начинается на самом верху, в силу того, что в информационной составляющей Евразийской интеграции, по сути, нет даже официоза, откуда можно получать точную и своевременную информацию, которую можно использовать, интерпретировать и продвигать в массы с помощью СМИ. Несмотря на то, что в настоящий момент в ЕАЭС нет общего социологического исследования относительно того, насколько вообще люди осведомлены об интеграции в рамках нашего союза, можно с уверенностью сказать, что осведомленность эта очень низкая. Особенно это касается России, в Казахстане и Кыргызстане осведомленность лучше", – заключил Сергей Рекеда и подчеркнул, что целью Международного центральноазиатского медиафорума является обсуждение и поиск решений этой проблемы.