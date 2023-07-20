Современная мудрость: «Тренинг проходи - без денег сиди. Марафон пройдешь - кредит возьмешь»

Гражданка Израиля приехала на треннинг в Казахстан и до сих пор не может прийти в себя.

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В мае этого года руководителю Еврейской общины города Астаны поступил звонок из Посольства Израиля; гражданка данного государства просила помощи у раввина Казахстана. Ее сестра уехала в поселение близ г.Алматы на тренинг, связанный с энергиями. За участие в этом мероприятии взималась плата. Проживание и питание включено. Согласно программе: происходило поглощение солнечной энергией. Спустя время, что- то произошло. Гонимая манией преследования, ночью, она бежала из поселения, где по ощущениям, ее удерживали силой. Несколько раз выпрыгивая из такси, она спешила уехать как можно дальше от этих людей. Ее обнаружили далеко за пределами Алматы, оказали ей психологическую помощь, помогли вернуться на родину.

- Ночью, в стенах родного дома, у нее снова началась паника, - рассказывает сестра потерпевшей, - ей казалось, что за ней следят. Мы даже не можем сказать, что с ней там произошло на самом деле. До сих пор ждем, когда она придет полностью в себя и может быть тогда узнаем истину.

Ситуацию прокомментировал Шмуэль Карнаух, раввин г. Астана:

- Однозначно, имеет место быть какие-то химические наркотики. Первый день она вообще не могла нормально разговаривать, боялась всего вокруг, такое длительное воздействие может сопровождаться только чем- то принятым извне.

Как правило, информации о подобного рода тренингах и марафонах очень много в социальных сетях. Отследить деструктивное влияние оказывается возможным только когда вред уже нанесен.

- К сожалению, в последнее время появились очень много инфоцыган (продавцы надежд), предлагающих решить проблемы, вылечить от болезней, наполнить энергией и.т.д.- комментирует ситуацию клинический психолог Садыкова Жанагул Абдуалиевна, - на каждый жизненный запрос находится мошенник, решающий их проблемы. Эти мошенники, чтобы удержать денежных клиентов, подвергают их гипнозу, накачивают наркотиками …и в результате такие клиенты теряют в лучшем случае деньги, а иногда здоровье и жизнь.

Псевдопсихологи и псевдорезультат

К сожалению, мошенничество коснулось и области образования. В основном это относится к профессии психолога. Стоит отметить, что эта профессия требует завершенного высшего психологического образования в ВУЗе и наличие диплома. Обладателям данной профессии присуждается ученая степень, а срок обучения составляет не менее 3 лет.

На просторах интернета очень часто встречаются профили людей, готовых оказать вам психологическую помощь и даже вылечить методом психосоматики. Сами «лекари » зачастую являются обладателями целой стопки психологических сертификатов, в то время как самое важное – диплом психолога, отсутствует. Некоторые из них полагают, что умение грамотно разговаривать и сопереживать достаточно для того, чтобы вести частные приемы психолога. Не радует и литература, которая поступает на полки книжных магазинов в огромном количестве. О том, как справиться с депрессией, может давать советы даже кот. Такой подход считается удачным маркетинговым ходом. Многие покупатели обращают внимание на надпись: «бестселлер». В то время как им может называться любая книга, тираж которой распродан в первые месяцы издания. То есть, книга, тиражом в 20 единиц, распроданная в течении трех месяцев, имеет право называться бестселлером.

Пенсионерка Елена утверждает, что секреты счастья - в народной мудрости.

- В наше время не было всяких марафонов, зато были пословицы, которые мы учили с детства. Очень долго засиживаешься за работой - «утро вечера мудренее!» и правда ведь! Выспишься, а утром придет решение. Хочешь чего-то добиться - «Под лежачий камень вода не течет!», не можешь найти решение сам - «Одна голова хорошо - а две лучше». А какие правильные решения в личной жизни предлагаются: «В семье любовь да совет, так и нужды нет», но больше всего мне нравится: «Где родился - там и пригодился» - это был наш ответ на все вопросы о том, кем и где работать. Надо было свой край поднимать. Некогда было раздумывать как воплотить мечты и откуда силы брать, потому что жили настоящим, работать любили и благодарны были за то, что имеем!