​Современная школа на благо детям

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Арман Кусаинов, Западно-Казахстанская область

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО) объявила о завершении строительства средней школы на 300 мест в микрорайоне «Аралтал» города Аксая. Строительство учебного заведения было осуществлено в рамках программы переселения сел Березовка и Бестау. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие заместитель акима ЗКО Габидулла Оспанкулов, руководство Бурлинского района и компании КПО, представители общественности района.

Как отметил в своем выступлении генеральный директор КПО Ренато Мароли, строительство средней школы в микрорайоне «Аралтал» стало важной вехой в осуществлении завершающего этапа переселения сел Березовка и Бестау, проводимого в связи с расширением санитарно-защитной зоны Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторож­дения. Процесс переселения проводился под руководством акимата ЗКО и Бурлинского района в полном соответствии с законодательством РК и международными стандартами.

– Реализация этого важнейшего объекта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО, руководством Западно-Казахстанской области и полномочным органом – ТОО «PSA». Выступая за устойчивое развитие и социально ответственное партнерство, компания будет и впредь стремиться к новым достижениям на благо жителей Западно-Казахстанской области и Республики Казахстан, – добавил Ренато Мароли.

Общая площадь двухэтажной школы, состоящей из 7 блоков, – более 7 600 квадратных мет­ров. В этом современном учебном заведении созданы все условия для качественного воспитания и обу­чения детей. Помимо классных комнат, в школе имеются актовый зал, библиотека, тир, медицинский кабинет, спортивный зал, трудовая мастерская и столовая. Для изучения английского языка оборудованы 4 лингафонно-мультимедийных кабинета. Кабинеты физики, химии, биологии оснащены ученическими двухместными лабораторными столами с подводом электроэнергии. Также проектом предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями.

Строительство средней школы стало завершающим объектом, сданным в эксплуатацию в рамках программы переселения сел Березовка и Бестау. До этого были построены детский садик на 320 мест, 2 девятиэтажных 153-квартирных дома, 100 домов с приусадебными участками в мик­рорайоне «Аралтал» с подведением всей необходимой инфраструктуры.

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