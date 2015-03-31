Свежий выпуск Современное государство для всех: пять институциональных реформ Заказчик – Аксютиц Александр Владимирович.

Уважаемые казахстанцы!

Внеочередные президентские выборы, назначенные на 26 апреля 2015 года, стали ответом на общеказахстанскую инициативу. В ней проявилось единство народа продолжить наш курс укрепления Родины, мира и стабильности.

Я принял решение об участии в выборах и представляю избирателям свою предвыборную программу.



I. Великий казахстанский путь

За годы Независимости Казахстаном пройден великий путь. Наша страна вошла в число 50 наи­более конкурентоспособных стран мира. Объем ВВП вырос в 20 раз, составив в 2014 году 13 тыс. долларов на душу населения. Наша страна стала лидером в СНГ по благоприятному инвестиционному климату и привлекла более 200 млрд. долларов прямых иностранных инвестиций.

Обеспечен рост благосостояния народа. В 27 раз увеличился размер среднемесячной заработной платы, в 12 раз выросли доходы казахстанцев.

До 70,4 года выросла продолжительность жизни казахстанцев, в разы снижена материнская и младенческая смертность.

Мы вошли в ХХI век достойной и уважаемой страной, надежным и стабильным партнером для всего мира.

Гигантский шаг вперед совершен за предыдущие 4 года. Достигнуты все цели предвыборной кампании 2011 года.

Во-первых, объем ВВП в среднем ежегодно увеличивался на 5,7%. Завершен Первый пятилетний план форсированного индустриально-инновационного развития.

За четыре года введено в строй порядка 630 индустриальных проектов во всех регионах страны, создано почти 55 тыс. новых постоянных рабочих мест. Произведено товаров на сумму более 4 трлн. тенге. Освоен выпуск более 400 новых видов продукции, которую ранее мы ввозили из-за рубежа.

Возникли и успешно развиваются совершенно новые для Казахстана отрасли – IT-технологии, авиа- и автомобилестроение, нефтехимическая промышленность, производство локомотивов, вагонов и ряд других. За 4 года доходы от экспорта продукции новых производств составили 628 млрд. тенге.

Во-вторых, заметный импульс развития получил аграрный сектор. Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 10%, до 2,5 трлн. тенге. Рост продукции животноводства составил 26%. Производство продуктов питания увеличилось более чем на 25%.

В-третьих, большие перемены произошли в инфраструктурных отраслях. В сфере энергетики прирост генерирующих мощностей составил 13%. Построено и модернизировано 67 подстанций и распределительных узлов, 900 км новых линий электропередачи.

В транспортной отрасли за 4 года построе­но почти 1 700 км новых железнодорожных линий: Жезказган – Бейнеу, Узень – граница с Туркменистаном, Жетыген – Коргас, Аркалык – Шубарколь.

Улучшено состояние 70% автомобильных дорог. Открыто движение на участке Шымкент – граница с Российской Федерацией проекта трансъевразийской магистрали Западная Европа – Западный Китай. Реконструированы автодороги Астана – Костанай – Челябинск и Уральск – Актобе.

Завершается строительство 3 сухогрузных терминалов в порту Актау, что увеличит ежегодный объем перевозки грузов почти в 2 раза. В китайском порту Ляньюньган создан казахстанский терминальный комплекс.

В-четвертых, государством приняты меры по развитию малого и среднего бизнеса.

За 4 года число активных субъектов предпринимательства выросло на 20%, до 900 тыс. единиц. Численность занятых в них работников достигла почти 3 млн. человек, что на 14% больше, чем в 2011 году.

По «Дорожной карте бизнеса» мерами поддержки охвачено более 230 тыс. предпринимателей. Профинансировано более 5 тыс. проектов на сумму свыше 1 трлн. тенге.

В-пятых, Казахстан встал на путь решительной социальной модернизации, ведущей к Обществу Всеобщего Труда.

Учрежден День труда, а также высокие звания и государственные награды нашим выдающимся труженикам. Теперь мы ежегодно отмечаем День семьи, реализуем Общенациональный план укрепления семейных и моральных ценностей.

За 4 года объем финансирования образования увеличен в 1,9 раза, науки – в 2,3 раза, здравоохранения – в 1,6 раза.

По программе «Балапан» открыто более 2 тыс. детских садов. Дошкольным воспитанием и обучением охвачено уже 78,6% детей от 3 до 6 лет.

Построено 428 общеобразовательных школ. В 280 колледжах внедряется дуальное обучение с участием более 3 тыс. предприятий.

В этом году выпустит первых специалистов Назарбаев Университет – флагман казахстанской системы высшего образования.

За четырехлетний период построено более 600 объектов здравоохранения.

Численность занятого населения возросла до 8,6 млн. человек. С 2010 года доходы населения увеличились на 43%, а среднемесячная заработная плата – на 64% (до 127 тыс. тенге). Размеры государственных социальных пособий выросли в 1,4 раза (до 20 302 тенге), минимальной пенсии – в 1,8 раза (до 21 736 тенге).

Стремительно меняется в лучшую сторону облик наших городов, районных центров, аулов и сел. Построено более 30 млн. кв. м нового жилья.

В-шестых, в предыдущие 4 года подготовлена и осуществлена масштабная административная реформа.

Реформирован государственный аппарат, 60% функций Правительства передано на уровень министерств и акиматов.

В результате Правительство стало компактным, за ним закреплены стратегические управленческие функции. Введена выборность акимов городов районного значения, а также сельских акимов.

Идет глубокая реформа правоохранительных органов и судебной системы. Ведется последовательная и жесткая борьба с коррупцией, успех соответствующей работы отмечает большинство международных экспертов.

Укреплен светский характер государства как базовая основа межконфессионального согласия и мира в нашем обществе.

Принимаются меры по пресечению религиозного и прочего экстремизма.

В-седьмых, последовательно укрепляется международный авторитет Казахстана. Мы добились права проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017». Это глобальное признание успехов Казахстана и Астаны. В этом году у нас пройдет V Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Вместе с нашими партнерами мы создали Евразийский экономический союз. Подготовлено к подписанию новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом. На финишную прямую вышел процесс вступления Казахстана в ВТО.

Мы предложили миру концепцию многополярного взаимодействия G-Global. Эта наша инициатива обретает еще большую значимость в условиях текущего обострения геополитических противоречий.

В целом это главный результат нашей общей работы, которым гордятся все казахстанцы!



II. Вызовы эпохи

Мир переживает сложные времена.

Обрушение цен на мировых рынках энергоресурсов и металлов резко увеличило глобальные и региональные экономические риски. Негативное влияние ощущается в экономиках практически всех стран мира. Казахстан – не исключение.

Важно понимать, что в нашей экономике нет кризиса как такового, для этого нет внут­ренних причин. Трудности, с которыми мы сталкиваемся, это цена нашей включенности в глобальные экономические связи.

Военно-политическая обстановка в мире насыщена новыми опасными угрозами. «Поднял голову» международный терроризм, осложнились межконфессиональные отношения во многих регионах планеты. В глобальном разрезе, и особенно в Европе, наблюдается рост недоверия между державами из-за новых очагов конфликтности и нерешенности ряда проблем безопасности.

Это системный мировой кризис, трудно всем. Его вероятность мы предвидели еще два года назад. В Стратегии «Казахстан-2050» подробно перечислены глобальные вызовы, которые предстоит преодолеть миру и нашей стране.

Нас ожидают разительные и глубокие перемены.

Успешно пройти через эту сложную полосу мирового развития смогут далеко не все государства.

Решающую роль сыграет предшествующий опыт антикризисного развития. У Казахстана он есть – мы прошли серьезные испытания и преодолели последствия ряда прежних внешних глобальных потрясений.

Сейчас Казахстан вновь дал убедительный ответ в сфере экономики. Своевременно разработана Новая экономическая политика «Нұрлы жол».

Она включает в себя, во-первых, меры противодействия мировому кризису в рамках госпрограммы инфраструктурного развития. Во-вторых, продолжение курса индустриализации в рамках второй пятилетки.

Социальная политика также четко определена. Жесткая бюджетная дисциплина и экономия не затронут социальные обязательства государства.

Казахстан – активный участник мировой и региональной политики. У нас солидный международный авторитет.

Вопреки всем внешним ветрам и трудностям, Казахстан должен идти только вперед!



III. Пять институциональных реформ

Глобальные вызовы и риски настолько глубоки, что ставят вопрос об устойчивости и успешности государства.

Сейчас перед Казахстаном стоят следующие задачи.

Во-первых, не допустить негативного сценария воздействия глобального кризиса на государственное строительство.

Во-вторых, сохранить набранные темпы развития.

В-третьих, подготовить условия для нового рывка.

В-четвертых, продолжить продвижение в число 30 развитых государств мира.

В целом необходим нестандартный и сильный ответ на обозначенные глобальные вызовы.

Для решения всех задач Новой экономичес­кой политики «Нұрлы жол» и достижения главной цели Стратегии «Казахстан-2050» мы должны укреплять наше государство в ходе последовательного проведения ПЯТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ.



1. Современное государство для всех

Сильным и успешным будет только государство с современным, профессиональным и автономным государственным аппаратом.

Сегодня нельзя не видеть, что административная государственная служба зависима от политического уровня. Это политизирует принятие решений, даже в тех случаях, когда необходимо профессиональное управление без всякой политики. В госаппарате вокруг определенного покровителя формируются команды. Команды эти часто состоят из родственников и приближенных, взятых по принципу землячества, а не профессионализма.

Такой патронат создает условия для коррупции, порождает кумовство и снижает кадровый потенциал.

При этом госслужба остается малопривлекательным сектором ввиду низкой оплаты труда. Пока в ней у честных служащих нет четких карьерных перспектив, а продвижение по службе зависит от пресловутых покровителей. Важные государственные программы и проекты «страдают» из-за некомпетентности отдельных чиновников разного уровня.

Поэтому важная задача – сделать корпус госслужащих автономным от текущих политических процессов и протекционизма отдельных персон.

Выборы, перемена министров, акимов и других руководителей не должны влиять на работу административной государственной службы.

Следует перейти от текущей позиционной к карьерной модели госслужбы. Каждый руководитель должен начинать с низов и пройти все управленческие ступени.

Необходимо внедрить новую систему оплаты труда государственных служащих по результативности их вклада в управленческий процесс. По итогам каждого года предусмотреть выплату бонусов для политических служащих и премий для административных служащих в зависимости от результатов их деятельности и достигнутых успехов в экономике.

Нужны новые каналы поиска талантливых кандидатов в государственные служащие, в том числе из частного сектора.

На определенные должности надо привлекать зарубежных менеджеров – так делают многие страны. Должны быть ужесточены квалификационные требования для приема на государственную службу, проведена полная аттестация государственных служащих всех уровней.

Важно наладить системную работу по защите принципов меритократии и недопущению злоупотреблений в этой сфере. Нужно в структуре Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции создать отдельное самостоятельное подразделение по борьбе с коррупцией.

Меритократия должна стать всеобщим принципом не только для государственного аппарата, но и для всего государственного сектора, включая национальные компании и холдинги.

Нам потребуется разработка нового Закона о государственной службе.

Служба государству должна стать основой для формирования единой казахстанской идентичности.

Госслужбе следует стать прототипом справедливого казахстанского общества, где всем предоставляются одинаковые возможности для самореализации на основе принципа меритократии независимо от этнической принадлежности.



2. Верховенство закона

Необходимо обеспечить в Казахстане верховенство закона и защиту прав собственности.

Сегодня слабые звенья судебной системы – это отбор судей, неэффективность квалификационных требований к ним, коррумпированность судейского корпуса.

У нас юристы даже без опыта участия в судебных процессах могут быть судьями. Иногда это приводит к появлению в судейском корпусе низкоквалифицированных специалистов. Судьи не должны быть закрытой наглухо корпорацией и находиться вне общественной критики – лекарства от коррупции в судейских рядах.

Непрозрачна для общества работа органов внутренних дел, полиция не имеет пока большого доверия у граждан.

Казахстанское правосудие и правоохра­нительная система должны стоять на страже интересов частной собственности, соблюдения прав и свобод граждан.

Поэтому необходимо повысить статус полицейского и его ответственность перед гражданами, выработать пакет мер по обеспечению прозрачности правоохранительных органов, развитию информационных технологий, оснащению патрульной службы видеорегистраторами и так далее.

Важно внедрить новую систему профессионального и психологического отбора в полицию, обеспечить регулярное повышение и подтверждение полицейскими своей квалификации.

Следует ужесточить квалификационные требования к судьям.

Кандидат, претендующий на место в судейском корпусе, должен иметь не менее 5 лет стажа работы в судебной системе, а не нотариу­сом, в МВД, полиции или юридическом вузе.

Кандидаты должны проходить жесткий тестовый отбор как условие для судебной стажировки, проводимой в судах на освобож­денной основе и не менее одного года.

Любой вышестоящий судья должен поработать в нижестоящих судах. Важно также ввести испытательный период для начинающих судей, не менее одного года, после успешного прохождения которого лицо может быть назначено постоянным судьей.

Зарубежные и отечественные инвесторы должны быть уверены в справедливости казахстанского правосудия. Для повышения доверия к нему надо привлечь к рассмотрению инвестиционных споров зарубежных судей и рассматривать такие споры по лучшим стандартам зарубежных и международных судов.

Особый вопрос – модернизация казахстанской армии. Она должна быть современной, мобильной, профессиональной. Следует обеспечить повышение боеспособности армии за счет оснащения передовым вооружением и техникой.



3. Устойчивая экономика

Прежде всего, это комплекс экономических реформ для ускоренного формирования среднего класса. Для выхода на качественный рост и диверсификацию экономики мы реализуем программу индустриализации. Она является своевременной и исключительно необходимой мерой.

Однако обрабатывающий сектор пока не стал драйвером экономического роста. Эффект индустриальной политики в развитии промышленности едва достигает 1%.

Невысок уровень урбанизации, на селе проживает более 43% населения. Причем сельские производители почти не платят налогов. В то же время из бюджета выделяются колоссальные средства на субсидирование производства продукции отраслей с низкой добавленной стоимостью.

Сейчас таможенные процедуры и тарифная политика сложны, нетарифные барьеры идут вразрез с мировой практикой.

Индустриализация направлена на создание рабочих мест и развитие экспортного потенциала Казахстана. В среднесрочной перспективе ключевая задача состоит в том, чтобы не допустить резкого «провала» в динамике экономического развития.

Итогом работы должно стать возникновение новых трех-четырех экспортных продуктов за счет диверсификации экономики.

Важно развивать сектор переработки сельхозсырья на основе новой комплексной программы развития.

В этом плане необходимо приступить к реализации порядка 10 крупных проектов с участием транснациональных компаний.

Ключевым направлением является развитие сферы услуг, главным образом малых и средних предприятий сервисного сектора. Будут развиваться механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, правовой защиты собственности граждан, укрепления их благосостояния.

Это важный вопрос абсорбирования избыточных трудовых ресурсов в сельской местности.

Следует принять новую программу развития туризма.

В ходе интеграционной политики Казахстана в предыдущие годы в целом сформированы важнейшие инструменты для расширения вовлеченности нашей экономики в мировые хозяйственные связи.

На их основе надо добиваться доступа наших производителей к большим регио­нальным рынкам, а также либерализации таможенных и импортно-экспортных процедур в Евразийском экономическом союзе.

Процесс создания финансового центра в Алматы должен обрести повышенную динамику. Здесь важно законодательно закрепить специальный статус Алматы.



4. Нация единого будущего

В предыдущие годы Казахстан добился значительных успехов в сохранении стабильности и общественного согласия.

Конституция Казахстана гарантирует равенство прав всех граждан независимо от расовой, этнической, религиозной и социальной принадлежности. Вместе с тем необходимо дальнейшее укрепление казахстанской идентичности.

Казахстанская идентичность должна основываться на принципе гражданства.

В этом случае она будет самым надежным фундаментом устойчивого и успешного государства. Каждый гражданин должен чувствовать, что успехи страны – его успехи.

На казахах лежит особая ответственность как на государствообразующей нации. Казахам отводится важная интегрирующая роль в построении казахстанской идентичности.

Развитие триединства языков – казахского, русского и английского – это залог консолидации общества, роста его конкурентоспособности.

Наша главная цель, чтобы казахстанцы ставили новые общенациональные идеалы и ценности – верховенство права, защиту частной собственности, государственные традиции, казахстанские ценности и достижения за годы Независимости – выше своих этнических поведенческих моделей.

Объединяющей идеей для всех казахстанцев выступает евразийская идея, которая реально синтезирует в казахстанце лучшие качества и азиата, и европейца.

Системой общегражданских ценностей должна выступать идея «Мәңгілік Ел», оформленная в важнейший документ государства значения конституционного акта.

В школах необходимо ввести в программу обучения преподавание ценностей всеказахстанской идеи «Мәңгiлiк Ел».



5. Транспарентное и подотчетное государство

Казахстанское общество поэтапно адаптируется к переменам. Это важный фактор, позволяющий нам избегать обострения внут­ренних противоречий, сохранять политическую стабильность.

Опыт многих стран показывает, что нарушение принципа «сначала – сильное государство и экономика, а потом – политика» ведет к катастрофам, «разламывает» общества. В одних происходит дестабилизация политических режимов, в других – развал экономики, возникают конфликты и даже гражданские войны.

Поэтому сейчас важно завершить институциональные реформы в области государственного управления и экономического развития и только затем принять ряд важнейших мер по демократизации.

Целесообразна тактика реформ по формуле «4+1». Именно такой путь прошли все успешные государства. Отмечу, что соблюдение такой последовательности – это единственный путь модернизации государства без угрозы политической дестабилизации.

Во-первых, следует расширить практику отчетности руководителей госорганов.

Во-вторых, обеспечить прозрачность процесса принятия решений. Через механизм «открытого правительства» граждане должны активно вовлекаться в процесс принятия решений высшими госорганами.

Основой для этого станет новый закон о доступе к публичной информации, который предстоит разработать и принять. Важно усилить роль общественных советов при государственных органах и акимах.

В-третьих, следует внедрять гражданское бюджетирование.

Речь идет об участии представителей гражданского общества в распределении бюджетных средств в регионах.

В-четвертых, важно укрепить систему обжалования. В законодательстве должны быть расширены возможности граждан по обжалованию действий государственных служащих. Речь идет о создании системы административной юстиции.

В-пятых, надо обеспечить широкое внедрение саморегулирования общества. Необходимо сокращать зоны ответственности госорганов, передавая властные полномочия институтам гражданского общества.

По мере достижения позитивных результатов по этим пяти направлениям можно будет решать вопрос о новой системе выборности местных исполнительных органов.

Поэтапно должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая перераспределение властных полномочий между Президентом, Парламентом и Правительством с учетом наших особенностей и традиций.

Таким образом, каждая из пяти институцио­нальных реформ – это огромный вызов для страны. И это сложная работа, требующая финансовых затрат и профессионального руководства. Успех таких реформ может быть обеспечен только твердой волей власти и народа.

Как подсказывает мировой опыт, для становления сильного государства и развитого общества необходимы долгие десятилетия – 40–50 лет стабильного движения вперед.

Предлагаемые меры кардинально изменят систему общественных отношений.

Для их проведения я предлагаю создать Национальную комиссию по модернизации при Президенте. Она будет координировать реализацию всего комплекса реформ.

Таким образом, наша центральная задача в предстоящие годы – запустить и поэтапно осуществить эти ПЯТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ РЕФОРМ.

Наша общая духовная сила и высшая цель: Мәңгілік Ел – Вечная Родина! Она будет наполнять энергией прогресса наше развитие в XXI столетии.



Дорогие мои казахстанцы!

Судьба народа – моя судьба! Счастье каж­дой казахстанской семьи – это и есть мое личное счастье!

Для меня очень важно, что все казахстанцы живут и трудятся под мирным небом, в доверии и согласии друг с другом. Такая реальная жизнь людей – самая высокая награда для меня.

Я всегда буду работать на благо народа и государства! Вот цель всей моей жизни!

Я верю в поддержку народом моего труда и моей политики!

Я призываю всех патриотов сплотиться и победить!

Оплачено из средств республиканского бюджета в соответствии с требованиями Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» и избирательного фонда кандидата в Президенты Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.





