Современное предприятие: преимущества работы Рудненского цементного завода

Уникальное и единственное в своем роде предприятие в Костанайской области по выпуску высококачественного цемента, развивающаяся индустрия с большим потенциалом не только для региона, но и для всей республики, и даже ближайших государств – речь идет о Рудненском цементном заводе. На сегодняшний день РЦЗ является единственным предприятием на севере Казахстана, выпускающим цемент. Максимальная производительная мощность предприятия – 500 тонн цемента в год. О том, как работает завод, его настоящем и будущем рассказал один из акционеров и инициаторов проекта Мухамеджан Мамаджанович Турдахунов, а также главные специалисты предприятия.

Для справки: Мухамеджан Турдахунов – в прошлом руководитель крупнейшего градообразующего предприятия АО «ССГПО», простоявший у его руля без малого 20 лет. Человек с опытом и большим багажом знаний, является почетным гражданином Костанайской области, был не раз отмечен государственными наградами за свой труд и упорство. Среди его наград и званий – орден «Отан» («Отечество»), орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегi үшiн» («За трудовое отличие»), благодарность Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А., юбилейная медаль «10 лет Конституции РК», юбилейная медаль в честь 10-летия Парламента Республики Казахстан , ордена «Золотая Звезда Содружества» и «За честь, доблесть, созидание и милосердие».

– Как известно, Костанайская область всегда славилась развитым сельским хозяйством и с недавнего времени – автопромом. Расскажите, у кого появилась идея в сельскохозяйственной области создать очень сложное по технологии цементное производство?

– Хочу отметить, что в Костанайской области занимаются не только сельским хозяйством или автопромом, есть еще горнорудная промышленность, которая играет огромную роль и в области, и в республике, и за ее пределами. А вот цемент не производит никто – это и была главная идея. В радиусе 700–800 километров от нас нет ни одного цементного завода, мы уникальны в Костанайской области. К тому же сырьевая база для производства цемента в области есть. Основное сырье – известняк и глину – завозят из Кызылжарского месторождения. Не могу не отметить необходимость в регионе такого предприятия – Костанайская область нуждается в 250–300 тысячах тонн цемента в год. Все это привело к идее создания такого современного предприятия. Так, проект по строительству современного цементного завода, способного как минимум вдвое перекрывать потребности области и производить высококачественную продукцию, был запущен по групповому решению.

– Чтобы произвести цемент, нужен ряд компонентов, оксидов химических элементов – оксид кальция, алюминия, железа, кремния. Носителями этих оксидов являются дробленый известняк, глина, отходы производств. В дальнейшем изготовление цемента можно разделить на несколько частей – сырьевую, то есть подготовка сырья, и обжиг. После чего мы получаем основной полуфабрикат, который измельчается с добавлением гипсового камня. Это завершающий этап получения цемента разных марок. Как вяжущее вещество его используют все строители, – заключил главный инженер Рудненского цементного завода Сергей Викторович Курохтин.

– А чем отличается Рудненский завод от подобных уже действующих предприятий?

– Наш завод работает по современным технологиям, все процессы автоматизированы и безопасны – это основные и главные наши отличия и преимущества. Проектированием предприятия, разработкой его узлов и агрегатов занимались наши китайские коллеги – компания Sinoma. Они же являлись поставщиками основной части оборудования для завода, делились с нами знаниями и технологиями производства, рекомендовали и учили.

К слову, «Sinoma» – одна из ведущих производителей промышленного цементного оборудования.

Так, новейшие технологии позволяют работать предприятию по современным стандартам. К примеру, мы производим цемент сухим способом. Эта технология хотя и не нова, но она отвечает всем современным требованиям создания качественного продукта.

Cпособы производства цемента бывают двух типов – мокрое производство и сухое. РЦЗ работает исключительно на сухом способе – это более современный метод получения сырья. Чтобы достичь и получить полуфабрикат, его необходимо раздробить и размолоть до состояния порошка. При мокром способе производства помол сырьевых материалов до такого состояния происходит в водной среде, получается так называемый шлам – сырьевая смесь в жидком виде. Далее путем обжига этой смеси во вращающейся печи выпаривается влага – и получается готовый клинкер. При использовании сухого способа печь в три раза меньше, данный способ не требует выпаривания влаги, а тепло расходуется только на разложение известняка и получение клинкера. Выгода сухого производства очевидна – меньше энергозатрат, соответственно, выше рентабельность.

– Я слышал, что производство цемента несет опасность для здоровья. Так ли это?

– Никакой опасности здоровью или природе наше производство не несет. У нас действует абсолютно безотходное производство. Также мы применяем современные технологии фильтрации, новейшее оборудование. В данный момент в ходе промышленного эксперимента мы используем накопившиеся за много лет отходы Рудненской ТЭЦ. То есть мы не только работаем в безотходном режиме, но еще и помогаем очищать регион от отходов других производств. Для этого наша лаборатория каждый день ведет аналитику. Для качественного производства важна каждая мелочь, и мы делаем на этом упор.

Все триста сотрудников нашего завода работают здесь без какого-либо риска для здоровья, мы ответственно подходим к вопросу экологии и заботимся о комфорте своих подчиненных.

– В лаборатории проводится контроль химического состава, физико-механического, сырьевых материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Создание цемента проходит через несколько этапов проверки – посредством электронного оборудования – спектрометра, который определяет химический состав сырья в короткий срок. Физико-механические исследования готовой продукции тестируют до 28 дней, – рассказал о работе лаборатории главный технолог предприятия Виктор Викторович Якименко.

– Кстати о подчиненных. Вы, наверно, согласитесь, что все в жизни решается людьми, специалистами. Расскажите, как создавался коллектив.

– Абсолютно согласен. По этой причине у нас, как и на всех новых производствах, остро стоял вопрос подбора высококвалифицированных специалистов. Так как подобных предприятий в области никогда не было, мы приглашали сотрудников из России и Кыргызстана. Нам потребовались именно специалисты по цементу, у которых есть большой опыт работы на подобных заводах и которые уже занимались запуском новых предприятий.

Вообще сотрудникам предприятия мы уделяли особое внимание. Весь средний и высший персонал – это уникальные сотрудники, часть из них – приглашенные люди с большим опытом работы. Например, директор предприятия Василий Васильевч Заярный – опытный специалист с 30-летним стажем работы в цементной промышленности. Наш главный технолог Виктор Викторович – пример настоящего патриота. Прожив шесть лет в Германии, он вернулся на родину и счастлив заниматься любимым делом в Рудном. Главный инженер Сергей Викторович родом из Кыргызстана – это тот самый редкий и нужный специалист по цементу. В этом деле он с 1995 года, работал на нескольких производствах, у него как раз есть большой опыт разработки и конструирования цементных заводов. Ответственная работа у Дулата Аскаровича Смаилова – оператора центрального пункта управления производством. В его обязанности входит контроль всего технологического процесса на всех этапах создания сырья.

Кроме всего прочего, мы занимаемся подготовкой и переподготовкой кадров, принимаем на работу и обучаем людей. Тесно сотрудничаем с Рудненским индустриальным институтом, держим контакты с кафедрой производства строительных материалов, лично с заведующей кафедрой профессором Ольгой Александровной Мирюк. Постоянно ведем консультативные работы, надеемся, что в будущем эта кафедра станет нашим постоянным партнером в научных разработках и поиске кадров. Также тесно сотрудничаем с Белгородским техническим государственным университетом. Это ведущий российский вуз, занимающийся подготовкой специалистов для цементных производств, где, кстати, тестировалось наше сырье.

– Видно, что вы уважаете собственных сотрудников. А что можете сказать о потребителях продукции? Какие планы по развитию у завода на ближайшее время?

– До этого в Костанайской области не было производителей цемента, продукция завозилась из других регионов. Поэтому на следующий год у нас первоочередная цель – обеспечить область качественным строительным сырьем, стать лидерами по качеству, поднять производство. В данный момент активно ведутся переговоры по реализации нашей продукции.

Для продажи готовой продукции рудненский цемент фасуют в биг-бэги и мешки по 50 кг, налажена транспортировка автомобильным и железнодорожным способами.

Мы понимаем, что только качеством, стабильностью поставок сможем завоевывать не только местный рынок, но и рынок близлежащих регионов, открыть выход на экспорт сырья в Россию. Нет предела совершенству, поэтому мы также планируем развивать собственные лаборатории. Я думаю, что следующий год станет для нас годом качества. Для реализации запланированного у нас есть все: высококвалифицированные сотрудники, новейшее оборудование и желание расти.