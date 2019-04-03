Современное взаимодействие Казахстана и России является эталонным – Токаев
После официальной церемонии встречи Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным состоялись переговоры глав двух государств в узком и расширенном форматах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за поздравления и добрые пожелания в связи с вступлением в должность Президента Казахстана и отметил символичность своего первого зарубежного визита в Российскую Федерацию.
Глава государства подчеркнул, что современное взаимодействие Казахстана и России является эталонным и служит для многих ярким примером отношений.
"В качестве Главы Казахстана я намерен обеспечить преемственность политики Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, а также продолжить дело по всестороннему и активному развитию казахстанско-российского сотрудничества", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах экономического партнерства двух стран, особенно в сфере энергетики, транспорта, транзита, промышленности и космоса.
"Россия остается партнером "номер один" во внешней торговле Республики Казахстан, её удельный вес в товарообороте РК составляет 19 процентов. Поступательно развивается инвестиционное сотрудничество. Успешную деятельность в Казахстане осуществляют более 9 тысяч предприятий с участием российского капитала", - подчеркнул Глава государства.
Президент РФ Владимир Путин также подчеркнул символичность первого визита Касым-Жомарта Токаева в Россию в качестве Главы государства и отметил высокий уровень казахстанско-российских связей.
"Вы в курсе уровня наших отношений и сами многое сделали для этого. Во многом, это, конечно же, заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Безусловно, мы – не просто партнеры, мы – ближайшие союзники и по линии международных организаций, и в двустороннем плане. У нас отношения развиваются очень эффективно, мы добиваемся серьезных и заметных результатов, которые сказываются на уровне жизни наших народов. Я уверен, что и Ваш сегодняшний визит послужит укреплению наших многоплановых двусторонних союзнических отношений", - сказал Владимир Путин.
В ходе встречи главы государств также обсудили вопросы межгосударственного взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере, а также обменялись мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки дня.