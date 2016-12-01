Современные бабушки пирожки не жарят, зато в интернете "шарят" – Назарбаев

Президент
Ботагоз Балтабаева
фото из открытых источников
Старшее поколение Казахстана не отстает от молодежи и шагает вместе с ними в ногу со временем. Такое мнение выразил Нурсултан Назарбаев, передает Kazpravda.kz.

"Когда мне говорят, мол, молодежь нынче пошла не та, я отвечаю: "Так ведь бабушки уже не те: носки не вяжут, пирожки не жарят, зато в интернете шарят, также как и вы. Это, конечно, шутка, но это на самом деле так. Молодежь сейчас та, которая нужна для современного мира. Время идет очень быстро, и мы меняемся очень быстро", – сказал Президент, выступая на первом Республиканском форуме молодежи в Астане.

Глава государства процитировал собравшейся молодежи высказывание римского императора Аврелия: "Не живи так, словно тебе предстоит еще 10 тысяч лет жизни. Жизнь коротка, пока живешь, пока есть возможность, старайся стать хорошим".

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря в Астане проходит первый Республиканский форум молодежи. Форум направлен на демонстрацию достижений молодежи и молодежной политики за 25 лет независимости Республики Казахстан.

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