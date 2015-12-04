​Современные проблемы географии

Айгуль БИДАНОВА, Семей

Для участия в конференции было подано более 100 заявок с 72 докладами ученых из России, Туркменистана, Узбекистана, Германии, Турции, Китая, Японии, Египта. В Государственном университете им. Шакарима при поддержке МОН РК и Казах­станского национального географического общества они обсудили проблемы географии в ХХІ веке в связи с усилением техногенеза и антропогенного влияния на природную среду. Также были рассмот­рены проблемы инновационного образования в школах и вузах. 

