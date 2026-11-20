В Международном выставочном центре EXPO при поддержке Министерства транспорта РК проходит XXII Международная специализированная выставка Kaztraffic 2026.
Мероприятие, организованное в рамках поручения Президента страны по повышению качества региональных и республиканских дорог, объединило учреждения, отвечающие за планирование, строительство, контроль и содержание дорожной инфраструктуры, – это более 150 отечественных и зарубежных компаний, ведомств и служб.
Выступая на церемонии открытия, вице-министр транспорта Максат Калиакпаров привел слова Главы государства, содержащиеся в нынешнем Послании народу о стратегическом значении современной сети автомобильных дорог для развития регионов и укрепления транзитного потенциала республики. По словам спикера, от качества строительства транспортных артерий напрямую зависят безопасность движения и срок службы дорожного покрытия.
В рамках выставки также состоялось 51-е заседание Межправительственного совета дорожников (МСД), объединившее представителей дорожных администраций, профильных ведомств и отраслевых организаций государств СНГ, где участники обсудили развитие автомобильных дорог стран СНГ, международные транспортные коридоры, повышение транспортной связанности государств, внедрение инновационных технологий и перспективы международного сотрудничества. Развитие автодорожной отрасли в Казахстане, по словам Максата Калиакпарова, остается одним из приоритетных направлений.
В свою очередь председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин представил основные направления развития и модернизации дорожной сети республики, а также перспективные инфраструктурные проекты.
Среди них: строительство транспортного коридора Арал – Каспий, реконструкция коридора Западная Европа – Западный Китай, развитие республиканской и местной дорожной сети, придорожного сервиса.
Отдельное внимание участники встречи уделили итогам IX Международного автопробега и подготовке к юбилейному, X автопробегу, запланированному на 2027 год. К слову, его маршрут протяженностью около 5,5 тыс. км должен пройти через Кыргызстан, Казахстан и Китай.
Важной частью деловой программы стала двухдневная международная научно-практическая конференция «Дороги и инновации». В ее программу вошли более 40 выступлений экспертов из Казахстана, Китая, Германии, Южной Кореи, России, Узбекистана и Таджикистана. В ходе конференции обсуждалась цифровизация дорожной инфраструктуры и применение ИИ. Были рассмотрены технологии дорожного строительства, а также повышения долговечности покрытий.
Международные эксперты делились опытом применения цементобетонных дорог, современными методами ремонта и содержания покрытий, а еще рассказали об инновационных асфальтобетонных смесях, полимерно-битумных вяжущих и других материалах для дорожного строительства.
Вместе с тем в рамках конференции были рассмотрены вопросы финансирования транспортной инфраструктуры. Представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития поделились подходами к финансированию дорожных проектов, применению международных контрактных стандартов FIDIC и развитию транспортных коридоров Казахстана. В отдельную тему был выделен опыт осуществления проекта БАКАД в формате государственно-частного партнерства.