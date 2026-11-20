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Мероприятие, организованное в рамках поручения Президента страны по повышению качества региональных и республиканских дорог, объединило учреждения, отвечающие за планирование, строи­тельство, контроль и содержание дорожной инфраструктуры, – это более 150 отечественных и зарубежных компаний, ведомств и служб.

Выступая на церемонии открытия, вице-министр транспорта Максат Калиакпаров привел слова Главы государства, содержащиеся в нынешнем Послании народу о стратегическом значении современной сети автомобильных дорог для развития регионов и укрепления транзитного потенциала республики. По словам спикера, от качества строительства транспортных артерий напрямую зависят безопас­ность движения и срок службы дорожного покрытия.

В рамках выставки также состоя­лось 51-е заседание Межправительственного совета дорожников (МСД), объединившее представителей дорожных администраций, профильных ведомств и отраслевых организаций государств СНГ, где участники обсудили развитие автомобильных дорог стран СНГ, международные транспортные коридоры, повышение транспортной связанности государств, внедрение инновационных технологий и перс­пективы международного сотрудничества. Развитие автодорожной отрасли в Казахстане, по словам Максата Калиакпарова, остается одним из приоритетных направлений.

В свою очередь председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин представил основные направления развития и модернизации дорожной сети республики, а также перспективные инфраструктурные проекты.

Среди них: строительство транс­портного коридора Арал – Каспий, реконструкция коридора Западная Европа – Западный Китай, развитие республиканской и местной дорожной сети, придорожного сервиса.

Отдельное внимание участники встречи уделили итогам IX Международного автопробега и подготовке к юбилейному, X автопробегу, запланированному на 2027 год. К слову, его маршрут протяженностью около 5,5 тыс. км должен пройти через Кыргызстан, Казахстан и Китай.

Важной частью деловой программы стала двухдневная международная науч­но-практическая конференция «Дороги и инновации». В ее программу вошли более 40 выступлений экспертов из Казахстана, Китая, Германии, Южной Кореи, России, Узбекистана и Таджикистана. В ходе конференции обсуждалась цифровизация дорожной инфраструктуры и применение ИИ. Были рассмотрены технологии дорожного строительства, а также повышения долговечности покрытий.

Международные эксперты делились опытом применения цементобетонных дорог, современными методами ремонта и содержания покрытий, а еще рассказали об инновационных асфальтобетонных смесях, полимерно-битумных вяжущих и других материалах для дорожного строительства.

Вместе с тем в рамках конференции были рассмотрены вопросы финансирования транспортной инфраструктуры. Представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития поделились подходами к финансированию дорожных проектов, применению международных контрактных стандартов FIDIC и развитию транс­портных коридоров Казахстана. В отдельную тему был выделен опыт осуществления проекта БАКАД в формате государственно-частного партнерства.