Современные технологии на основе лесосеменных комплексов позволят в разы увеличить эффективность восстановления лесных массивов
11
В Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев призвал сделать идею увеличения площади лесов по-настоящему народной. «Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь пять процентов территории, – отметил Глава государства. – Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны».