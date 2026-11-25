Цифровизация охватывает все больше сфер жизнедеятельности. Развиваются удобные онлайн-сервисы и услуги, в том числе государст­венные.

Например, как рассказала руководитель отдела Центра цифровизации Атырауской области Дина Ажмагинова, в регионе внед­рена информационная система Aqiqat, которая еще до начала строительных работ выявляет необоснованное завышение сметной стоимости и несоответствия в проектной документации.

– Ранее специалисты проверяли проекты вручную, что требовало много времени и зависело от человеческого фактора. Система же автоматически оцифровывает проектно-сметную документацию, проверяет стоимость материалов, коэффициенты и объемы работ, а также сравнивает цены производителей с рыночными, учитывая логистику. Платформа интегрирована с государственными реестрами и использует элементы искусственного интеллекта для выявления сомнительных расценок. На данный момент в систему загружено 11 проектов. На примере трех из них: строительство школы-интерната в Атырау, реконструкция сетей и ФОК общей стоимостью 13,9 миллиарда тенге – система выявила завышение стоимости на 69 миллионов тенге, – рассказала Дина Ажмагинова.

Применение системы позволяет на раннем этапе выявлять необоснованные расходы, снижать влияние человеческого фактора и повышать прозрачность формирования стоимос­ти проектов. Также в регионе цифровизированы программы «Атырау жастары», «Берекелі баспана», льготное жилищное кредитование медработников и назначение образовательных грантов. От подачи заявления до выдачи решения – все происходит через информационную систему.

Цифровизация затронула и образовательную сферу. В частности, это информационая система ваучерного финансирования дополнительного образования LIRA, через которую ребенку выдается ваучер на различные кружки и секции. Процессы подачи заявления, постановки в очередь, распределения ваучеров, регис­трация ребенка в организации и учет его посещаемости ведутся в электронном виде.

– В январе была создана комиссия по проведению планового мониторинга поставщиков услуг. В ходе мониторинга при переносе данных из Damubala в систему LIRA выявлен ряд несоответствий: у отдельных получателей услуг не совпадали ИИН и даты рождения, обнаружены повторяющиеся записи и данные лиц в возрасте старше 18 лет. Для недопущения необоснованного начисления бюджетных средств проводится углубленная проверка табелей посещаемости, – сообщил главный специалист отдела цифровизации областного управления цифровизации и архивов Рауан Рыскалиев.

В результате выявленных нарушений и добровольного прекращения деятельности 17 организаций освободилось около 4 тыс. мест. С апреля по сентябрь эти места были перераспределены и принято 3 372 ребенка. Табель ведется в электронном виде, и финансирование осуществляется­ в соответствии с фактическим посещением. То есть главное преимущество – снижение человеческого фактора и электронная фиксация процессов.

В 15 поликлиниках и организациях первичной медико-санитарной помощи области начала работать Единая система медицинских коммуникаций с применением искусственного интеллекта Akylmed AI. Только в одной из городских поликлиник системой охвачено более 37 тыс. пациентов.

Одним из ключевых элементов платформы стал виртуальный оператор, который работает круглосуточно. Он помогает пациентам записываться к врачам, отвечает на вопросы и интегрирован с медицинской информационной системой Damumed. Запись формируется с учетом расписания специалистов, а данные пациента сразу становятся доступны врачу. Система также позволяет приглашать жителей на скрининги, вакцинацию и флюорографию, информировать незастрахованных граждан по вопросам ОСМС, проводить опросы о качестве обслуживания, принимать жалобы и контролировать сроки рассмотрения обращений.

По информации областного акимата, Атырауская область стала первым регионом Казахстана, где Единая система медицинских коммуникаций с применением ИИ внедряется централизованно. Следующим этапом должно стать создание мобильного приложения для пациентов. Через него жители смогут самостоятельно выбирать удобное время приема, а также заранее указывать жалобы и симптомы. Эти данные будут доступны врачу до прие­ма и должны помочь сократить время на первичный сбор анамнеза. На основе введенных данных приложение также сможет предоставлять справочную информацию и предварительные рекомендации.