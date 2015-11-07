​Современные тренды для детского творчества

Как отметила Гульшара Абдыкаликова, в Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, выдвинутом Президентом Казахстана, поставлены конкретные задачи по модернизации системы образования. Сегодня дополнительное образование, являясь важной составляющей учебного процесса, призвано способствовать повышению уровня знаний, творческого потенциала, укреплению духовно-нравственных ценностей у детей и подростков. Оно направлено на укрепление и развитие казахстанской идентичности и единства, формирование нового казах­станского патриотизма.

– Сейчас готовится проект программы развития образования в Казахстане до 2020 года, и очень большое значение в этом докумен­те придается дополнительному образованию, – подчеркнула Г. Абдыкаликова. – Поставлена цель – достичь 70% охвата детей дополнительным образованием до 2019 года.

В свою очередь вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев сообщил, что сегодня в Казахстане около 1 млн 700 тыс. школьников охвачены дополнительным образованием. Из них более 670 тыс. занимаются в 860 специализированных организациях типа дворцов школьников и более 1 млн посещают кружки и клубы при школах. В среднем охват детей дополнительным образованием в Казахстане составляет около 60%.

В рамках посещения Дворца школьников Государственному секретарю были представлены проекты профориентационного блока «Моя профессия». Они сегодня успешно реализуются в сотрудничестве с национальными компаниями «Қазақстан темір жолы» и «Казатомпром».

Госсекретарь посетила спортивные и творческие секции, где занимаются воспитанники дворца. Большой популярностью здесь пользуются научные кружки. Так, Г. Абдыкаликова ознакомилась с национальным интерактивным парком, планетарием с панорамными проекциями на основе 3D-технологий, обсерваторией, лабораторией по робототехнике, секциями по классическому балету, работой кружков народных инструментов. Государственному секретарю также были презентованы научные проекты в контексте продвижения «зеленых технологий», разработанные участниками различных кружков.

– Сегодня мы видели интерактивный кабинет, где в формате 3D, можно ознакомиться с работой казахстанских железных дорог, увидеть движение поездов, структуру вокзалов, – поделилась впечатлениями Госсекретарь. – Ученики кружка робототехники показали разработки, которые они создали сами. Сейчас посещаемость дворца растет, здесь занимаются до 10 тысяч ребят.

В завершение посещения группа юных журналистов провела свое первое профессиональное интервью. Г. Абдыкаликова подробно ответила на все вопросы юных мастеров пера.

В целом Государственный секретарь выразила удовлетворение работой Дворца школьников, отметила важность дальнейшего развития дополнительного образования в Астане и во всех регионах страны в целях создания равных стартовых возможностей для саморазвития каждому ребенку. По итогам посещения Государственным секретарем был дан ряд конкретных поручений государственным органам.

Дворец школьников в Астане был открыт в декабре 2011 года. В структуре комплекса – легкоатлетический зал, плавательный бассейн, баскетбольный зал, ледовый каток, залы для занятия борьбой и теннисом и ряд помещений для творческих занятий, всего 842 помещения различного назначения. Во дворце действует театр, готовится к изданию собственная газета, в которой редакторами выступят школьники, посещающие кружок журналистики. Общая площадь Дворца школьников более 61 тыс. кв. м.